Чорні ріелтори: як не стати жертвою шахраїв? [ Редактировать ]
Чорні ріелтери, нечесні нотаріуси. В Україні з'явилася нова мафія - реєстрова. Крадуть усе - квартири, землю, підприємства. Достатньо лише змінити кілька електронних записів, підробити документи - і справу зроблено! Як уберегтися від шахраїв? І чому ніхто не може їх зупинити? Знає Олена Зоріна.
"Реестр был чистый. Он паспорта наши проверял и ее, внучки".
Театр для одного глядача. Заради наживи, шахраї навіть мертві душі оживляють.
"Квартира, частина її, відсуджувалася від імені покійної людини. Замість неї був поставлений підпис невідомою особою", - говорить Анатолій Остапенко, голова ГО "Протидія шахрайству з нерухомістю".
Пастка, в яку може потрапити кожен!
"У нас люди не защищены от мошенников", - говорить Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.
"Вот это мой любимый диван, он раскладывается. Мамина кровать, три стула. Сегодня мне некуда это даже привезти".
Речі в захаращеному ангарі промзони. Хоча у паспорті - прописка в одному з центральних районів Дніпра. Фактично, диякон Сергій - безхатченко. Чорні ріелтери позбавили його двокімнатної квартири.
" Они переварили замок".
Тут священик жив із матір'ю. Після її смерті почав переоформлювати нерухомість на себе. Познайомився з ріелтором Стасом. Той допоміг із документами, а потім залишив власника просто неба та ще й без копійки!
"Я был шокирован потому, что меня очень красиво обманули. Якобы я уже получил сумму за свою квартиру", - розповідає Сергій Перелигін, постраждалий від квартирної афери.
Знайомі нотаріуси і "свої" люди у владних кабінетах. Священик розповідає: в ріелтера все було на "мазі". Сергія навіть виписали без його відома!
"Мою комнату уничтожили, ободранные стены, какие-то доски".
Хто мешкає там зараз, навіть сусіди не знають.
"Отмечено что не живут, а туда зашли две молодые женщины с ребенком", - розповідає Лариса Решетняк, сусідка Сергія Перелигіна.
Сам Сергій удень править службу в церкві, а ввечері - йде шукати ночівлю. Іноді прихисток дають друзі, та часто доводиться чекати ранку на вулиці.
"Вот здесь я живу. 32 квадратных метра".
У своїй маленькій "хрущівці", Ольга ледь встигла справити новосілля. Купила її торік навесні. Каже, за нормальною, ринковою ціною - за 25 тисяч доларів.
"Это было в нотариальной конторе в центре. Она показала документы, она показала договор дарения внучке, никаких подозрений не было", - говорить Ольга Шенер, постраждала від квартирної афери.
Зробила в оселі ремонт.
"Пришлось менять проводку, сантехнику, обои, ламинат".
А щойно прописалася і переїхала - отримала листа.
"Что квартира находится под арестом".
Коли звернулася до адвоката, зрозуміла: стала жертвою чорних ріелтерів. Аферисти продали Ользі квартиру самотньої бабці, якою начебто володіла її онука.
"Никакой бабушки и никакой внучки не существовало. Очевидно брокеры имели доступ к информации, они фактически завладели, подделали документы", - говорить Олег Влащенко, адвокат потерпілої.
Вони працюють групами, у схемах зазвичай задіяно більше десятка зловмисників. Заради наживи ладнi на все, навіть на вбивство.
А от полюють частіше на тих, за кого нікому заступитися: легковажну молодь, неблагонадійних чи одиноких пенсіонерів.
Нотаріуси, реєстратори, ріелтери - це лише верхівка айсберга. У ланцюгу можуть бути навіть лікарі, правоохоронці, ба навіть більше - державні чиновники! Схеми, яким би Остап Бендер позаздрив! Комбінатори спокійно дістають документи небіжчиків з їхніх квартир, паспорти, права власності на житло і вільно ними користуються - підробляють довіреності і дарчі.
"Продаются на сегодняшний день на рынке номера, контакты людей, которые находятся в зоне риска, с адресами с телефонами. До 14-го года цена вопроса и список по району неблагонадежных стартовал от 500 долларов", - розповідає Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.
І це ще не все. Нинішнє ноу-хау - це ключ від реєстру!
"Доступ до можливості реєстраційних дій компаніям на аналог нотаріусам. Тобто філії і інші, і інші філії селищних і сільських рад", - говорить Анатолій Остапенко, голова ГО "Протидія шахрайству з нерухомістю".
"Грубо говоря, от пистолета и биты перешли к электронным видам. Пользуясь ключами, особенно многие входы могут идти с территории, которая на сегодняшний день сложная. Можно поменять и запись в реестре, и внести информацию в реестры", - пояснює Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.
Чорні ріелтери і компанії орудують, не соромлячись. Лише у столиці прокуратура веде більше сотні проваджень! Підвальні приміщення, землю і квартири - махінатори продають усе.
"До суду вже передано 16 кримінальних проваджень. У 5 кримінальних провадженнях встановлені особи, які вчиняли шахрайські дії, заволодівали нерухомим майном", - говорить Дмитро Власов, заступник начальника управління прокуратури міста Києва.
Продати квартиру у середмісті Києва від імені мертвої душі. Афера вже цього тижня.
Цей чоловік - скоріше дух, ми це розуміємо, і підписав, купівлю продаж частини цієї квартири.
Нотаріуса, ріелтера та організатора схеми впіймали на гарячому. І ось вони - вже у суді для обрання запобіжного заходу.
"- Я відмовляюся від дачі показів. І заперечую від зйомки!", - каже Олександр Байдаков, підозрюваний.
Чоловіка слідство підозрює в організації банди чорних ріелтерів. Вони, кажуть у прокуратурі, працювали в Києві більше двох років.
"Сума збитків на даний момент - це 6 млн гривень. Це лише 8 квартир, хоча наразі можу повідомити, що вірогідно, їх буде набагато більше. Будемо рахувати не одиницями, а десятками", - говорить Кирило Чаплигін, прокурор Київської місцевої прокуратури №7.
"Відпрацьовували тільки квартири померлих громадян, у яких немає спадкоємців. 10-15 квартир щомісяця. Є квартири, які коштують 20 тисяч доларів, є квартири, які коштують 100 тисяч доларів", - говорить Анатолій Остапенко, голова ГО "Протидія шахрайству з нерухомістю".
Та на суді підозрюваний свою провину не визнає. Каже: ніхто з покупців його не бачив.
"Я не отримував не від кого грошей, ніяких документів, нікому не передавав, ні з ким не зустрічався", - говорить Олександр Байдаков, підозрюваний.
Те ж каже і той, хто виконував роботу чорного ріелтера. А іноді грав роль родича покійного пенсіонера.
" Я по професії доктор. Так, як не вистачає коштів, час від часу займаюся орендою або продажем квартир. До даної групи, до якої мене віднесли, я не маю жодного відношення", - говорить Андрій Шекера, підозрюваний.
Якщо провину чорних ріелтерів доведуть - вони можуть сісти за грати на 12 років. Принаймні найближчий місяць вони - проведуть у СІЗО, якщо їхнє "прикриття" не знайде мільйони на заставу або адвокати не допоможуть.
"Само подозрение мы считаем надуманным. Апелляционная жалоба будет подаваться в любом случае", - каже Євген Богданов, захисник Андрія Шекери.
Однією з постраждалих у цій гучній справі є й наша героїня Ольга. Двох ріелтерів, які продавали їй квартиру, затримали раніше.
Та одній із них, за інформацією наших джерел, таки вдалося втекти, прямо з лікарняного ліжка.
Аби не стати жертвою чорних ріелтерів, варто уважно вивчати історію квартири. Вчитуватися в кожну літеру договору. І всі майнові документи зберігати не вдома, а, приміром, у банківській скриньці.
"Обращайте внимание еще на тот момент, когда прошла регистрация права собственности. Поменять сделку с купли-продажи на дарение либо еще как-то, очень аккуратно к этим предложениям относитесь", - розповідає Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.
Диякон Сергій із Дніпра аби повернути свою квартиру, ще навесні звернувся до суду. Вимагає визнати договір купівлі-продажу недійсним. Але - віз і нині там.
Ошукана Ольга, крім суду над аферистами, чекає на ще один - щодо виселення, цього вимагає місцева громада, якій і належить її квартира. І час-від-часу перечитує одне з останніх повідомлень її горе-ріелтера.
"Тебя это вообще не касается. Это отписка, и тебе ничего не грозит. Но если ты хочешь, то конечно, можешь сделать себе головняк. И смайлики".
Лише розслідування цієї справи розтягнеться мінімум на півроку. А далі - ще й багаторічний суд.
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