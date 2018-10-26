Рейдерські захоплення майже щодня. Це реальність українських аграріїв. Під загрозою вже навіть просто врожаї - зерно можуть украсти просто з поля. Більшість агропідприємців кажуть, що саме рейдери - їхня найбільша загроза.

Як довго це триватиме? Та хто має відповідати за таке кримінальне свавілля?

Прийшов, побачив, забрав. Нехитрі принципи - рейдерства по-українськи.

"Что вы делаете сволочи?"

Їм уже навіть окрему назву дали - "пай-хантери". Нова біда аграріїв в Україні.

Село Сидори під Києвом. Тут у вересні невідомі захопили поле чеського агрохолдингу. Схема типова. Кілька десятків озброєних молодиків зайшли на територію та просто забрали чужий врожай. На півтора мільйона гривень.

"Все были спортивного телосложения, отстранили людей от всех процессов, заблокировали работу техники, ну а дальше сделали то что вы сейчас наблюдаете, дальше урожай был вывезен в неизвестном направлении", - розповідає Олексій Сидоров, виконавчий директор чеського агрохолдингу "Ресілієнт".

Керівництво агрохолдингу одразу до правоохоронців. Та після "битви за урожай" минув місяць. Але результатів розслідування поки жодних. Тож аграрії вирішили шукати допомоги в депутатів.

"Ми доб'ємося, нам зрозуміло, що сьогоднішній режим нічого робити не буде, вони всі пов'язані з цим, пов'язані з рейдерством, але після зміни влади, всі хто робив цей безлад, робив цей кримінальний злочин. Ми будем вимагати, щоб всі вони були покарані кримінально всі відповідали по закону, це буде правильно, тому, що неможна людей отак оббирати по всій країні, як вони роблять сьогодні. Тричі виїжджала поліція сюди, нічого не зробила, а карна справа заведена тільки після рішення суду, тобто і карну справу не хотіли заводити. Всі ці заклики, давайте залучати іностранних інвесторів, вони закінчуються от тут, на цьому полі, коли інвестор бачить як поводиться влада", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, лідер "Опозиційного блоку".

А це вже село Бережинка біля Кропивницького. Літо 2017-го. Кадри жорстокого розгону селян і "донбасівців", які захищалися від рейдерів - побачила вся Україна.

Відтоді минуло півтора року. І весь цей час справу просто перекидають із одного суду в інший! Бо навіть величезний резонанс і доказова база в нашій країні не гарантують справедливого результату. Власник досі не зміг повернути собі підприємство.

"Справа заходить у тупік, там все проти рейдерів, і всі є докази, що цей рейдерський захват і на сьогоднішній день, поки мене поновили у правах директора, всього на всього, а права корпоративні ніхто мені не поновив", - говорить Микола Трибиненко, директор ТОВ "Нива-2010".

Більшість рейдерських атак відбувається за подібним сценарієм. У відкритому реєстрі зловмисники змінюють власника підприємства, і на підставі липових документів - просто відбирають бізнес. Запобігти агрорейдерству намагаються і в парламенті, однак поки - відповідний законопроект завис - між першим і другим читанням.

"Він не вирішить ситуацію, якщо правоохоронні органи будуть бездіяти, але принаймні в такій ситуації нотаріуси, які роблять незаконні дії будуть нести кримінальну відповідальність. Сьогодні ти можеш поміняти власника в реєстрі і сказати мені такі документи принесли, що я можу з цим зробити і в нас з'явилось масове явище чорні нотаріуси, чорні реєстратори", - говорить Андрій Дикун, голова Всеукраїнської аграрної ради.

За даними громадської організації протидії аграрному рейдерству, щодня в Україні реєструють більше, ніж 10-ть скарг саме на рейдерські атаки.

"Должен быть банк земли. У земли должен быть собственник, пока нету собственника все махинации в минюсте. Мы все прекрасно знаем, как регистратор в одну секунду может забрать землю, у того человека который посеялся. Самое главное, что нету ответственности, рейдеры которые забираю урожаю на них нету ответственности", - говорить Богдан Хмельницький, координатор громадської організації протидії агрорейдерству.

Поки ж підприємцям радять посилити охорону та провести аудит документів, аби хоч якось уберегтися від рейдерів.