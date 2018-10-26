Паркування автомобілів: як це працює та хто на цьому заробляє? [ Редактировать ]
Гривня до гривні та у результаті тіньовий оборот на мільйони. Така буденна річ, як паркування, теж перетворилася - на кримінальний клондайк. Ви тільки уявіть собі цей масштаб - майже будь-яку дорогу в Україні можна перетворити на місце для викачування грошей. Як це працює та хто на цьому заробляє? Перевірила Феруза Бегматова.
"Ми вирішили самовільно взяти під свій контроль парковку".
" Доброго дня, тут платні паркувальні місця, на скільки плануєте залишатись?"
Щоб марновірство і марнотратство водіїв перевірити:
"- А ви даєте якусь квитанцію? - Ні, нічого не даємо".
І щоб місту допомогти - грошей підзаробити. Адже з цим є складнощі. В Україні вже місяць як працюють нові правила паркування. Підвищенні штрафи (незаконна парковка - від 200 гривень за годину), фото- відео- фіксація порушень, листи щастя, а головне - абсолютна відсутність паркувальників! Замість них - на вулиці мали вийти інспектори.
Та одна справа - правила написати, інша - впровадити. Нові високі штрафи старих водійських звичок не змінять:
" Я не хочу перепарковуватись, доки мені поліція не скаже".
Вони паркуються на місцях для інвалідів, навіть коли майданчик повністю вільний.
Таких героїв парковки ми зустрічали з милицями.
" - А ви недієздатний?
- Чого недієздатний?
- Інвалід?
- Ні.
- Ми просто хотіли вам допомогти. Я вас проведу до машини.
- Та не треба. Ні, не треба.
- А подивіться, де ви стали.
- Я не бачив.
- То ви не інвалід, так?
- Ні.
- Ну, добре".
І якщо з водійською культурою все зрозуміло, до контролю за парковками - є питання. Ми вирушаємо в рейд. Щоб перевірити чи зникли з вулиць паркувальники?
"Ми вивели за штат, немає такої посадової особи", - говорить Олександр Німас, в.о. директора КП "Київтранспарксервіс".
Чи вийшли на полювання паркувальні інспектори? Чи виписують комусь штрафи?
"Контроль виключно інспектором. Він має право тільки перевірити, інформувати та притягти до відповідальності", - говорить Олександр Німас, в.о. директора КП "Київтранспарксервіс".
Оптична ілюзія! Ми на кожному кроці бачимо те, чого, виявляється, нема! Хто ж вони?
"- Ви паркувальник?
- Так.
- Офіційний?
- Так.
- А звідки ви? Ви не знаєте свого роботодавця?
- А ви?
- Ми знаємо - "Київтранспарксервіс".
- Ну так почему спрашиваете?"
А питаємо, бо пам'ятаємо слова керівника КП.
"Немає такої посадової особи".
Пізніше, після секретної телефонної розмови, чоловік у жилеті змінює свідчення.
"- Нам просто сказали, що паркувальників вже нема
- Паркувальники? А де ви бачите?
- Ви паркувальник?
- Так".
Інші працівники навіть форму не змінювали.
" -Ви паркувальники?
- Ми робітники благоустрою. Ми допомагаємо перейти на сторону. Ми робітники благоустрою.
- А у вас на жилетці написано - КП.
- Яку дали.
- А в посвідчені?
- Робітник благоустрою".
Виявилось, що це і справді колишні перейменовані паркувальники.
"- Ви були паркувальником просто?
- Колись так, зараз робітник благоустрою".
Остання надія розібратися.
"- Ви не інспектор-паркувальник?
- Ні".
Зрозумілим залишається тільки одне.
Кошти незмінно збиратиме все той же "Київтранспарксервіс".
"- Так кому деньги нести?
- Деньги нести нам, мы официальный оператор".
Але поки, що водії, якщо й несуть свої гроші, то саме паркувальникам, яких начебто нема. Бо паркоматів вкрай мало. Система елктронної оплати для автомобілістів поки що занадто складна. А інспекторів лише набирають. Та й питання відеофіксації ще вирішується. І поки ви там розбираєтеся, ми не залишимо міські парковки без нагляду. А допоможемо зібрати гроші.
"- Доброго дня, а скільки ви тут будете стояти?
- Хвилин п'ять.
- Добре".
Перші хвилини безкоштовно.
"- Доброго дня, тут платні паркувальні місця, на скільки плануєте залишатись?
- Хвилин на 30 буквально, скупитися. То що мені робити?
- 5 гривень".
Невже все так легко?
"- Доброго дня, тут платні паркувальні місця.
- Скільки грошей?
- Від 10-ти. Скільки ви будете тут стояти?
- Півгодини.
- Півгодини? 5 гривень.
- Може, 35 хвилин буду стояти.
- 5 гривень.
- Ну добре, я так дам".
Ніхто не вимагає ні посвідчення, ні паркомата, ні взагалі пояснень - хто я.
"- Доброго дня, тут платні паркувальні місця, скільки плануєте стояти?
- Та машина зламалася.
- Коли ви повернетесь?
- У мене робота до десятої вечора.
- А ви даєте якусь квитанцію?
- Ні, нічого не даємо".
Невже нарешті відбудеться те, чого ми так довго чекали і нас викриють.
"- Буде у вас якась заміна, щоб ви нічого не казали. Ну, хтось інший буде стояти, крім вас? Чи ви до кінця дня?
- Ми до кінця дня".
Та ні - чоловік просто не хоче платити двічі.
"- А ви будете стояти? Запам'ятали мене? Ну все, давайте".
Якби на цей майданчик приїхали справжні інспектори за день несплачених паркувальних послуг наклали б штраф - близько 1600 грн.
"- Доброго дня.
- Скільки коштує?
- Від 10 гривень.
- Я на ринок.
- 5 гривень".
Один за одним водії без вагань віддають свої кревні. До речі, саме так і працює система сірих парковок, яка базується на легковірності. А грошові потоки пливуть повз бюджет. Щоправда, були й такі, що не платили.
"- Ну, я недовго відносно, все ж відносно в цьому світі".
І не тому, що розуміли незаконність. Причина хоробрості в безкарності.
"Ага, тобто штрафи не накладаєте".
Відеофіксації поки що нема. А на поліцію чекати занадто довго. Ми пропонували заплатити онлайн чи в паркоматі - та з додатком водій не розібрався, а паркомата просто не було.
"- Тут платне паркування.
- Я тоді від'їду".
Хитрість та легковірність - точно не найкращий базис для цивілізованого бізнесу. Тому не слід віддавати гроші першому-ліпшому. Але й об'їжджати закон не варто. І за парковку все-таки треба платити. До речі, все зібране ми віднесли до паркомата. Щоправда, той, що працює, знайшли не одразу.
Водії і не здогадуються, що їхні гроші пішли за призначенням.
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