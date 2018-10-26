І якщо з водійською культурою все зрозуміло, до контролю за парковками - є питання

Гривня до гривні та у результаті тіньовий оборот на мільйони. Така буденна річ, як паркування, теж перетворилася - на кримінальний клондайк. Ви тільки уявіть собі цей масштаб - майже будь-яку дорогу в Україні можна перетворити на місце для викачування грошей. Як це працює та хто на цьому заробляє? Перевірила Феруза Бегматова.

"Ми вирішили самовільно взяти під свій контроль парковку".

" Доброго дня, тут платні паркувальні місця, на скільки плануєте залишатись?"

Щоб марновірство і марнотратство водіїв перевірити:

"- А ви даєте якусь квитанцію? - Ні, нічого не даємо".

І щоб місту допомогти - грошей підзаробити. Адже з цим є складнощі. В Україні вже місяць як працюють нові правила паркування. Підвищенні штрафи (незаконна парковка - від 200 гривень за годину), фото- відео- фіксація порушень, листи щастя, а головне - абсолютна відсутність паркувальників! Замість них - на вулиці мали вийти інспектори.

Та одна справа - правила написати, інша - впровадити. Нові високі штрафи старих водійських звичок не змінять:

" Я не хочу перепарковуватись, доки мені поліція не скаже".

Вони паркуються на місцях для інвалідів, навіть коли майданчик повністю вільний.

Таких героїв парковки ми зустрічали з милицями.

" - А ви недієздатний?

- Чого недієздатний?

- Інвалід?

- Ні.

- Ми просто хотіли вам допомогти. Я вас проведу до машини.

- Та не треба. Ні, не треба.

- А подивіться, де ви стали.

- Я не бачив.

- То ви не інвалід, так?

- Ні.

- Ну, добре".

І якщо з водійською культурою все зрозуміло, до контролю за парковками - є питання. Ми вирушаємо в рейд. Щоб перевірити чи зникли з вулиць паркувальники?

"Ми вивели за штат, немає такої посадової особи", - говорить Олександр Німас, в.о. директора КП "Київтранспарксервіс".

Чи вийшли на полювання паркувальні інспектори? Чи виписують комусь штрафи?

"Контроль виключно інспектором. Він має право тільки перевірити, інформувати та притягти до відповідальності", - говорить Олександр Німас, в.о. директора КП "Київтранспарксервіс".

Оптична ілюзія! Ми на кожному кроці бачимо те, чого, виявляється, нема! Хто ж вони?

"- Ви паркувальник?

- Так.

- Офіційний?

- Так.

- А звідки ви? Ви не знаєте свого роботодавця?

- А ви?

- Ми знаємо - "Київтранспарксервіс".

- Ну так почему спрашиваете?"

А питаємо, бо пам'ятаємо слова керівника КП.

"Немає такої посадової особи".

Пізніше, після секретної телефонної розмови, чоловік у жилеті змінює свідчення.

"- Нам просто сказали, що паркувальників вже нема

- Паркувальники? А де ви бачите?

- Ви паркувальник?

- Так".

Інші працівники навіть форму не змінювали.

" -Ви паркувальники?

- Ми робітники благоустрою. Ми допомагаємо перейти на сторону. Ми робітники благоустрою.

- А у вас на жилетці написано - КП.

- Яку дали.

- А в посвідчені?

- Робітник благоустрою".

Виявилось, що це і справді колишні перейменовані паркувальники.

"- Ви були паркувальником просто?

- Колись так, зараз робітник благоустрою".

Остання надія розібратися.

"- Ви не інспектор-паркувальник?

- Ні".

Зрозумілим залишається тільки одне.

Кошти незмінно збиратиме все той же "Київтранспарксервіс".

"- Так кому деньги нести?

- Деньги нести нам, мы официальный оператор".

Але поки, що водії, якщо й несуть свої гроші, то саме паркувальникам, яких начебто нема. Бо паркоматів вкрай мало. Система елктронної оплати для автомобілістів поки що занадто складна. А інспекторів лише набирають. Та й питання відеофіксації ще вирішується. І поки ви там розбираєтеся, ми не залишимо міські парковки без нагляду. А допоможемо зібрати гроші.

"- Доброго дня, а скільки ви тут будете стояти?

- Хвилин п'ять.

- Добре".

Перші хвилини безкоштовно.

"- Доброго дня, тут платні паркувальні місця, на скільки плануєте залишатись?

- Хвилин на 30 буквально, скупитися. То що мені робити?

- 5 гривень".

Невже все так легко?

"- Доброго дня, тут платні паркувальні місця.

- Скільки грошей?

- Від 10-ти. Скільки ви будете тут стояти?

- Півгодини.

- Півгодини? 5 гривень.

- Може, 35 хвилин буду стояти.

- 5 гривень.

- Ну добре, я так дам".

Ніхто не вимагає ні посвідчення, ні паркомата, ні взагалі пояснень - хто я.

"- Доброго дня, тут платні паркувальні місця, скільки плануєте стояти?

- Та машина зламалася.

- Коли ви повернетесь?

- У мене робота до десятої вечора.

- А ви даєте якусь квитанцію?

- Ні, нічого не даємо".

Невже нарешті відбудеться те, чого ми так довго чекали і нас викриють.

"- Буде у вас якась заміна, щоб ви нічого не казали. Ну, хтось інший буде стояти, крім вас? Чи ви до кінця дня?

- Ми до кінця дня".

Та ні - чоловік просто не хоче платити двічі.

"- А ви будете стояти? Запам'ятали мене? Ну все, давайте".

Якби на цей майданчик приїхали справжні інспектори за день несплачених паркувальних послуг наклали б штраф - близько 1600 грн.

"- Доброго дня.

- Скільки коштує?

- Від 10 гривень.

- Я на ринок.

- 5 гривень".

Один за одним водії без вагань віддають свої кревні. До речі, саме так і працює система сірих парковок, яка базується на легковірності. А грошові потоки пливуть повз бюджет. Щоправда, були й такі, що не платили.

"- Ну, я недовго відносно, все ж відносно в цьому світі".

І не тому, що розуміли незаконність. Причина хоробрості в безкарності.

"Ага, тобто штрафи не накладаєте".

Відеофіксації поки що нема. А на поліцію чекати занадто довго. Ми пропонували заплатити онлайн чи в паркоматі - та з додатком водій не розібрався, а паркомата просто не було.

"- Тут платне паркування.

- Я тоді від'їду".

Хитрість та легковірність - точно не найкращий базис для цивілізованого бізнесу. Тому не слід віддавати гроші першому-ліпшому. Але й об'їжджати закон не варто. І за парковку все-таки треба платити. До речі, все зібране ми віднесли до паркомата. Щоправда, той, що працює, знайшли не одразу.

Водії і не здогадуються, що їхні гроші пішли за призначенням.