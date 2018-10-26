І ось питання: якби сам вчитель цієї школи не написав у соцмережу про ситуацію, що склалася, то всі б і не дізналися про те, що сталося з Діаною. А скільки ще таких випадків вже було і може бути по країні? І як зупинити цю хвилю дурості дорослих та цькування дітей? Про це в ефірі "Подробиці тижня" на ці питаня відповіла Оксана Макаренко, радниця міністра освіти та науки України.

"Ваш коментар: чому такі випадки цькування дітей дорослими взагалі можливі у наших школах? Та найстрашніше - чому вчителі не тільки не зупиняють булінг, але й самі беруть в ньому участь?"

"Зараз в суспільстві, на мою думку, знизився поріг толерантності до таких дій. Якщо дитину не випустили до туалету - то це катування. Вже цілий перелік дій вписані в нормативні документи кабміну, міністерства освіти, закон по антибулінгу лежить в парламенті. Добре, що батьки стають на захист своїх дітей, що вони починають не мовчати. І як би вчитель не написав в соцмережах, все одно ця б історія набула розголосу, через те, що мама вступилася за свою дитину, через те, що вона написала скаргу в управління районної освіти".

Вона нагадала, що ніде не дозволені сірі побори в школах. На сьогодні законодавством незаборонено "благодійні внески", пояснила радниця міністра. Макаренко заявила, що ганебна практика, коли батьківські комітети, які б мали ставати на захист дітей, які б мали сприяти розвитку закладу, так як вони задумувалися, перетворилися на такі колекторські компанії, які вибивають кошти з батьків. Чиновниця підкреслила, що не всі батьки можут собі це дозволити.

У випадках цькування необхідно спочатку звертатися до вчителя і спитати чому вона так вчинила. Якщо учитель агресивно налаштований, то тоді треба йти з цим питанням до директора. Якщо директор не може вжити ніяких заходів, то тоді треба написати скаргу в управління освіти. Якщо ситуація більш критична, є якась загроза здоровью дитини або життю дитини, то тоді необхідно звертатися у поліцію і по телефону довіри.