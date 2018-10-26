Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Найважливіше у документі - заклик до Єврокомісії підготувати можливі санкції проти Росії в разі ескалації в акваторії.

Європейці наголошують, що незаконного блокування та перевірок від російського флоту зазнали вже більше 120-ти суден під прапорами держав-членів ЄС. Брюсель має вжити заходів для підтримки портів Маріуполя та Бердянська, доступ до яких Росія ускладнила.

Президент України привітав це рішення європарламентарів. Петро Порошенко наголосив, що Україна та Євросоюз спільно протистоятимуть повзучій анексії Росією Азовського моря та порушенню свободи судноплавства.