Сьогодні у Гомелі завершився перший форум регіонів Білорусі та України. У ньому взяли участь і президенти двох держав. Тематика форуму дуже широка - торговельна співпраця, сільське та лісове господарства, промисловість, наука, освіта. За два дні уклали контрактів майже на 100 мільйонів доларів. Говорили і про війну та миру.

"Кордон між нашими країнами був, є і точно буде лінією миру, лінією дружби, яка посилює довіру і співробітництва між нашими державами. Я глибоко переконаний, що наша дружба - дружба між президентами, дружба між державами, дружба між народами буде лише міцніти і розвиватися. Україна розглядає торговельно-економічне співробітництво між Україною і Республікою Білорусь як перший пріоритет. Для України Республіка Білорусь є стратегічним торгівельним партнером, а саме - п'ятим торговим партнером у світі", - заявив Петро Порошенко, президент України.

"Подчеркну, что белорусско-украинский диалог на высшем уровне носит искренний и доверительный характер. Мы можем в конструктивной атмосфере обсуждать любые, порой очень сложные темы. Отмечу, что все наши с Петром Алексеевичем договоренности и решения действительно исполняются. Потенциал Беларуси и Украины позволяет реализовать сложные значительные по сумам и масштабам проекты в различных отраслях экономики", - заявив Олександр Лукашенко, президент Республіки Білорусь.