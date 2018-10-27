Соцмережі переповнені панічними повідомленнями - у США рекордне падіння на біржах! Одні експерти заспокоюють, що це просто корекція. Інші лякають - мовляв, це може спровокувати нову світову фінансову кризу. Радять навіть на долари не сподіватись, лише - на золото.

Але чи насправді все так загрозливо? Відповіді краще шукати безпосередньо в Америці. Тож Дмитро Анопченко розбирався.

Цього тижня навіть люди, далекі від економіки, мимоволі схопилися за сердце, а рука потягнулася за валідолом. Ще б пак, адже інтернет переповнений повідомленнями - "все пропало", "ринок США обвалився". Американськими цінними паперами у нас мало хто володіє, а ось долари під матрацом, як то кажуть "на чорний день" відклав багато хто. І як тут не почати турбуватися, коли читаєш: "У США стався рекордний в цьому десятилітті обвал ринку".

Думаєш - "невже все так погано"? Кидаєшся перевіряти інформацію - у гуглі пишеш "США, фінансовий ринок, обвал" - і наче справді, все підтверджується. Преса пише - "індекси впали", мовляв, "найгірший показник із 2011-го року". "Інвестори в будь-який момент можуть почати скидати акції, побоюючись погіршення у світовій економіці". Що буде далі - "залежить лише від результатів виборів у листопаді". Все настільки погано, що через обвал, Трампа, виявляється, можуть відправити у відставку. А далі буде ще гірше - мовляв, шанси, що в Штатах все завалиться через два роки - 60%!

Ці новини миттєво розлітаються Facebook, їх охоче перепощують друзі і знайомі, відомі економісти, збираючи лайки, теж пишуть, мовляв, катастрофа, "фінансовий Титанік". Теленовинам за інерцією віриш більше, але ефір теж підтверджує твої найгірші побоювання. Російські канали взагалі роблять цю історію центральною новиною.

"На рынке США обвал, уже второй за последнюю неделю. Высокотехнологичный Nasdaq, возглавляемый такими гигантами, как Apple, Amazon, Google и Facebook, на этот раз стал аутсайдером и рухнул на 4,5%. Это самое сильное снижение с 2011".

Здавалося б - усе правильно, статистика ж не бреше, жовта лінія на графіку повзе вниз, сигналізуючи про проблеми у фінансовому серці Америки.

Але якщо взяти повні дані агентства Bloomberg, то ось вона, динаміка за останні 5 років. Ринок на піку, ось уже рік як Дональд Трамп "включив" фіскальний стимулятор зростання.

І крихітний відтинок, який варто було збільшити - так усіх налякав - це просто дрібна корекція ринку, який не може зростати весь час. При цьому, чим більша корекція - тим менша ймовірність, що Федеральна резервна система підвищить процентну ставку. А саме це, зі свого боку, і призвело б до відтоку грошей з Європи, і в довгостроковій перспективі вплинуло б і на Україну.

Що забавно, здавалося б, це ж американські ринки, тутешні ЗМІ повинні були першими писати про проблеми! Але тут цей пік на фінансових графіках не став сенсацією - всі все розуміють, редактори максимум перепитали фінансових аналітиків. Зате в Україні в гонитві чи за ексклюзивністю, чи то за рейтингами, авторитетні начебто ЗМІ змагалися - хто страшніші заголовки напише. Забуваючи, що на фінансових ринках, як і в житті, є і завжди будуть злети та падіння, але це зовсім не обов'язково "чорна смуга".