Про державну боргову політику та про політичні наслідки тарифних рішень в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів Артур Герасимов - голова найбільшої парламентської фракції - "Блок Петра Порошенка".

- Уряд більше року стримував зростання ціни газу для людей. За вашою оцінкою, чи можна було і надалі уникати цього підвищення ціни? Та чи відомо вам, скільки може протриматися оця нова ціна? До весни? Чи до наступного опалювального сезону?

- Як ви знаєте, підняття тарифів на газ було жорсткою вимогою продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Цікаво, що, не дивлячись на війну, не дивлячись на військову агресію, поточний стан економіки України дозволив би обійтись без запозичень. Але, шалена кількість старих боргів, які наступають якраз 2019 року з першого кварталу, змусила це робити.

Хто створив ці борги? Плюс 24 мільярди доларів взяла і передала наступним поколінням для виплат Юлія Володимирівна Тимошенко. Плюс 41 мільярд додав уряд Януковича. Що стосується питання, як довго протримається ціна, то це, звичайно, питання до уряду. Але, позиція нашої фракції дуже конкретна і чітка. Всі українські сім’ї, для яких це підвищення є критичним, мають бути захищені.

- Ви говорите про накопичення старих боргів від попередніх урядів, але є і такі політики і експерти, які говорять, що Україна могла б і не йти на такі жорсткі кроки, на угоду з МВФ, якби за останні 4 роки робили би більше для економічного зростання.

- По-перше, всі визнані міжнародні експерти, всі наші міжнародні і європейські партнери чітко визнають, що кількість позитивних змін в Україні за 4 роки набагато більше, ніж за попередні 23. На жаль, давайте не забувати, іде війна, іде військова агресія. Тому, чи могли зробити більше? Звичайно, хочеться більше. Чи зроблено все? Звичайно, ні. Але, не треба забувати, що зроблено дуже багато.

- Чи відомо вам, що взагалі відбувається на переговорах з МВФ? Поки що офіційної інформації дуже мало. Які ще зобов'язання, окрім газових та бюджетних,

- По-перше, як ви знаєте, ці переговори ведуть уряд і, зокрема, Міністерство фінансів. Але, в тому, що стосується, наприклад, антикорупційної частини - то хочу сказати, що президент України Петро Порошенко і парламент свої кроки вже зробили. Створена антикорупційна інфраструктура, проголосований і підписаний президентом України законопроект про антикорупційний суд.

Іде судова реформа, навіть є перший результат, Знаєте, що цікавить, днями були оприлюднені результати дослідження, які проводила всесвітньовідома компанія Gfk на замовлення USAID. Так от 70% ппрактикуючих юристів, хто кожного дня в судах захищає українських громадян, позитивно відносяться до судової реформи і підтримують її.

- Що буде вимагати МВФ?

- Це питання до уряду. Поки що мені невідомо.

- Ще одне важливе питання - субсидії. В проекті бюджету передбачено на це - 55 мільярдів гривень. Та цю суму визначили ще до підвищення ціни на газ. Саме тому президент України вже доручив Уряду збільшити фінансування субсидій.

Як президент, я поставив Уряду дуже жорстку вимогу - ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним, - говорить Петро Порошенко, президент України.

- Уже зрозуміло, що проект бюджету доведеться переглядати хоча б у частині субсидій. Наскільки ця сума може змінитися? Та на яких ще змінах буде наполягати ваша фракція?

- Перше, ми повністю підтримуємо пропозицію і позицію Петра Порошенко про те, що кожна українська сім’я має бути захищена. І тому, ми будемо наполягати на тому, щоб кількість грошей в бюджеті України, яка буде виділена, була такою, щоб була захищена кожна українська сім’я в цьому сенсі.

Друге, ми жорстко наполягаємо на тому, щоб не зменшувались, а тільки збільшувались витрати на українську армію, українську оборонну промисловість. Тому що, нажаль, я повторюся, в нас продовжується військова агресія.

І третій момент, на якому наполягає наша фракція, і який є принциповим для нашої фракції, - це збільшення витрат на медицину, в першу чергу, на лікування онкохворих і на лікування дітей.

- Все ж таки, якщо субсидій 55 млрд замало, то скільки ще потрібно додати?

Я впевнений, що зараз іде серйозна робота в Міністерстві соціальної політики повністю по областях України, для того, щоб якомога швидше з’ясувати ці потреби і закласти їх в бюджет

- Від того, коли і в якому вигляді Верховна Рада проголосує за бюджет, буде залежати і те, коли Україна отримає допомогу від МВФ. Ваш прогноз - коли може бути це рішення?

Перше, якщо ті вимоги, які я тільки що озвучив, будуть виконані, звичайно, наша фракція БПП буде голосувати за цей бюджет. Нагадаю, що останні 2 роки бюджет приймали не "під ялинку", а завчасно. І зараз всі процеси, які проходять, проходять в термін, і дають мені оптимізм відносно того, що бюджет буде прийнято завчасно. Як ми вже казали, вже в цьому році почнеться повноцінна співпраця з МВФ.

- Але це буде не грудень місяць, як в минулому році?

- Я думаю, це буде якраз початок грудня.

- Серед анонсів тем на наступний пленарний тиждень є питання змін до виборчого законодавства. Чи вірите ви, що парламент здатен скасувати мажоритарку, яку називають розплідником корупції?

Перше, чи погоджуюся я з тим, що потрібно вносити зміни? Так. Але, я б хотів звернути увагу, що нам пропонується. Цьому законопроекту більше 10 років.

Щоб пояснити дуже просто - восени 2007 року Стів Джобс представив iPhone 1, це прийшло на заміну кнопочним телефонам. Сьогодні ми маємо iPhone 10, а цей законопроект, на жаль, пропонує нам повернутися до кнопочних телефонів. Зараз іде дуже потужна робота в комітеті, наскільки я знаю.