Курс биткоина продолжает падать [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin) продолжает падать в цене.
Теперь за монету предлагают $6 537,95
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum - $205,061
- Ripple - $0,46586;
- Bitcoin - Cash $443,21
Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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