ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа [ Редактировать ]
Авиация Израиля нанесли удары по целям в Секторе Газа после ракетного обстрела со стороны палестинцев. Об этом сообщает РБК-Украина.
В пресс-службе заявили, что вертолеты и самолеты вооруженных сил Израиля начали атаковать "террористические цели в секторе Газа".
Бомбардировки стали ответными действиями на 14 выпущенных ракет со стороны палестинских боевиков по территории Израиля. В пресс-службе заявили, что восемь из них были перехвачены при помощи системы противоракетной обороны "Железный купол".
On the bottom right of the screen, the Iron Dome fires missiles to intercept rockets fired from #Gaza towards homes in #Israel. 8/14 rockets fired from Gaza were successfully intercepted by the soldiers operating the Iron Dome. pic.twitter.com/eX4usJyvnE— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 26 октября 2018 г.
Также сообщается, что с момента начала ответных ударов в приграничных районах Израиля возобновили сирены тревоги, что сообщают жителей о новых обстрелах.
После этого армия Израиля сообщила, что со стороны сектора Газа было выпущено еще 2 новых ракеты. Они также были сбиты при помощи "Железного купола".
"Мы продолжаем наносить удары по террористическим целям в Газе", - заявили в пресс-службе.
Напомним, что Саудовская Аравия совершила авиаудар по Йемену.
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