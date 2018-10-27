На небе убывающая Луна в Близнецах. Контролируйте свой прилив сил, переходящий в агрессию. Луна значительно усилит все негативные эмоции, особенно, на рожденных в этот день, поэтому возможен стресс, что не очень хорошо для организма в целом. Старайтесь контролировать мысли и поступки, чтобы избежать неприятностей и убытков.

Овен

Вас ожидает приятная встреча с кем-то родным. Получите много хороших эмоций и погрузитесь в ностальгические воспоминания. Постарайтесь не перегибать палку в общении с родными, не давите на них в разговорах.

Телец

Нужно быть осторожными с транспортом. Если вы водите автомобиль, то постарайтесь быть внимательными. Не стоит садиться в машину к тем, кто плохо ездит. Вечер лучше провести в домашней атмосфере. Приготовьте вкусный ужин и найдите хороший фильм для семейного просмотра.

Близнецы

Сегодня может возникнуть ситуация, которая напомнит вам о каком-то событии из жизни. Постарайтесь на возвращаться даже мысленно в прошлое, это вызовет только страдания. Проведите вечер в веселой компании в интересном месте.

Рак

Сегодня может возникнуть ощущение, что вам море по колена, но не стоит заблуждаться. Не берите на себя обязанности, с которыми, скорее всего, не справитесь. Сейчас ваши помыслы чисты, но если напортачите, придется отвечать по всей строгости.

Лев

Сегодня день вам удастся заключить важную сделку. Кроме того, можете завести полезное знакомство, которое в будущем сыграет не последнюю роль. Будьте внимательны и не верьте всему, что слышите.

Дева

Самый верный способ доказать любимому человеку свою любовь - сделать ему сюрприз совершенно без повода. Если сумеете удивить вторую половинку, проведете день здорово. Свободным представителям знака не стоит скучать дома, вне родных стен вас ожидает встреча с вашим человеком.

Весы

Стоит меньше нервничать из-за того, что вам не подвластно. Сконцентрируйте внимание на всем хорошем, что происходит в вашей жизни. Цените искренне людей, которые вас любят.

Скорпион

В этот день могут возникнуть несущественные конфликты с соседями. Постарайтесь первыми найти компромисс или завершить стычку. Поддерживайте иммунитет с помощью витаминов и методов профилактики простуды.

Стрелец

Сегодня вы много времени проведете вне дома, однако будете заняты важными для ваших родных делами. Постарайтесь не злиться, а во всем находить позитив. Осторожность понадобиться тем, кто усиленно занимается спортом. Постарайтесь не травмироваться.

Козерог

Нужно быть осторожными на улице. Сегодняшний день идеально подходит для встречи с давними друзьями, но не для новых знакомства. Постарайтесь не злиться на тех, кто не разделяет вашу позиции, эти люди никак не влияют на вашу жизнь.

Водолей

Нужно укреплять иммунитет витаминами. Также добавьте в свой рацион больше овощей и фруктов. Пора навсегда прощаться с некоторыми вредными привычками. Вечером не помешает встреча с другом в уютном кафе за ароматным глинтвейном.

Рыбы

Сегодня нельзя доверять интуиции, сегодня она будет находиться в глубоком сне. В любых вопросах положитесь только на холодный расчет и здравый смысл. Если не можете разобраться с рабочим вопросом, обратитесь за помощью к коллеге.

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