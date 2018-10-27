27 октября - 300-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 65 дней.

Всемирный день аудиовизуального наследия

В 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия.

В резолюции подчеркивается, что для сохранения аудиовизуального наследия требуются особые усилия, поскольку носители информации весьма уязвимы и недолговечны. И каждый год День посвящен определенной теме в рамках данной проблемы. А среди мероприятий, посвященных этой международной дате, - круглые столы, конференции и публичные лекции о важности сохранения аудиовизуальных документов; местные программы, подготовленные совместными усилиями национальных киноархивов, аудиовизуальных обществ, телевидения или радио и правительства; показ кинофильмов и т.д.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио– и телевизионные программы, аудио– и видеозаписи. Массовое распространение подобных документов началось в 20 веке, а сейчас они являются одним из основных носителей первичной информации.

Именины 27 октября

Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья.

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