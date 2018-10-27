В мире достаточно много радиоактивных мест. Однако большинство из них являются результатом человеческой деятельности. Интернет-журнал Factinteres пишет о 10 самых радиоактивных местах нашей планеты.

Фукусима, Япония

В 2011 году на Японию обрушилось цунами, которое было вызвано 9-балльным землетрясением. Удар цунами пришелся на атомную электростанцию Фукусима. В результате произошел пожар и взрыв, которые и привели к загрязнению окружающей среды радиоактивными элементами. По оценкам экологов, потребуется не менее 40 лет, чтобы избавиться от последствий этого взрыва.

Семипалатинский полигон, Казахстан

Семипалатинский полигон во времена Советского Союза использовался для испытаний ядерного оружия. По некоторым оценкам здесь было опробовано около 400 единиц ядерного вооружения. Это привело к тому, что район Семипалатинского полигона загрязнен радиацией. Более 200000 человек пострадало от воздействия радиации. На сегодняшний день полигон закрыт для посещений.

Чернобыль, Украина

Каждый из нас знает, что Чернобыль является одним из самых радиоактивных мест нашей планеты. Ужасные события в апреле 1986 года привели к печальным последствиям. По некоторым оценкам общее число жертв от событий на ЧАЭС составляют 6 миллионов человек.

Хэнфорд, США

В 1943 году США бросало все силы на создание мощного оружия, которое способно остановить Адольфа Гитлера. Естественно, ученые США в то время создавали ядерное оружие. Именно в Хэнфорде был создан завод, который должен был обеспечивать заводы оружия обогащенным плутонием. По оценкам, завод в Хэнворде позволил создать около 60000 ядерных бомб.



Не тяжело догадаться, что активное создание обогащенного плутония привело к тому, что окружающая местность стала радиоактивной и опасной для жизни человека. Власти США пытались скрыть последствия, но о негативном влиянии завода говорит статистика онкологических заболеваний близлежащих городов.

Сибирский химический комбинат, Россия

Этот комбинат активно использовался для обогащения урана и плутония. На сегодняшний день Сибирский химический комбинат играет роль хранилища химических и радиоактивных отходов. По оценкам, в бассейнах комбината находятся миллионы литров радиоактивной жидкости и около 100000 тонн твердых отходов.

Майлуу-Суу, Кыргызстан

Во времена Советского Союза район города Майлуу-Суу был богат ураном, что привело к его активной добычи. Здесь был создан горнодобывающий завод. После завершения добычи урана шахты были наполнены токсичными отходами, захоронены и заминированы. Однако часть отходов оказалась над землей, что и привело к повышенной радиоактивности этого района. Усугубляют ситуацию и периодические землетрясения.

Сомалийское побережье

У Сомали нет и не было никакого ядерного оружия. Однако на территории этой страны есть радиоактивное место. Дело в том, что на территории Сомали в 1980-е годы работали швейцарские и итальянские ядерные заводы, которые утилизировали отходы в районе побережья. Это происходило в то время, когда сомалийское правительство попросту не могло контролировать свою береговую линию.

Гояния, Бразилия

13 сентября 1987 года мародеры похитили из заброшенной больницы деталь аппарата, которая содержала цезий-137. Внимание привлекало свечение этого изотопа. Спустя время этот светящийся изотоп был найдет на свалке владельцем этой свалки и отнесен домой. Затем любоваться находкой были приглашены друзья, родственники и соседи. Не тяжело догадаться, что спустя короткое время появились первые жертвы. В результате порошок цезия-137 распространился на вещи жителей города, что потребовало захоронения всех зараженных предметов.



Совсем быстро было организовано специальное хранилище для загрязненных предметов. По оценкам экспертов, вновь использовать территорию захоронения можно будет только через 300 лет. Катастрофа в Гоянии привело к громкому обсуждению вопроса утилизации радиоактивных отходов.

Селлафилд, Великобритания

Ситуация с Селлафилд практически идентична с городом Хэнфорд, о котором мы говорили выше. Для обогащения плутония в Селлафилде был построен завод, который в результате загрязнил всю близлежащую территорию. Катастрофа в Селлафилде стала крупнейшей ядерной аварией в Великобритании за всю историю.

Химический комбинат "Маяк", Россия

Вокруг химического комбината "Маяк" было построено несколько атомных электростанций. 29 сентября 1957 года произошло землетрясение, которое привело к разрушению не только химического комбината, но и некоторых электростанций. Точных данных об утечке радиоактивных веществ не известно, но территория до сих пор очень сильно загрязнена.

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