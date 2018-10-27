Самые простые ингредиенты, которые почти всегда можно найти на кухне и кружка - все что нужно, что бы приготовить невероятно вкусный и быстрый завтрак. Это отличный вариант для тех, утром всегда нет времени.

Запеченная овсянка с бананом и яблоком

Ингредиенты:

Овсяные хлопья - 45 г

Банан - ⅓ шт.

Яблоко - ½ шт.

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 120 мл

Семена льна - 1 ст. л.

Мед - 2 ч. л.

Корица - ¼ ч. л.

Способ приготовления:

1. Разомните банан вилкой в кружке. Добавьте молоко, яйцо, мед и тщательно перемешайте.

2. Добавьте овсяные хлопья, корицу, семена льна и нарезанное яблоко. Перемешайте.

3. Готовьте в микроволновой печи 2-3 минуты.

Яичный скрэмбл в кружке

Ингредиенты:

Яйцо - 2 шт.

Молоко - 2 ст. л.

Натертый сыр - 2 ст. л.

Оливковое масло - ¼ ч. л.

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

1. Смажьте кружку оливковым маслом. Разбейте яйца, добавьте молоко и хорошо взбейте вилкой или венчиком.

2. Поставьте в микроволновую печь на 45 секунд, затем размешайте вилкой и готовьте еще около 30 секунд.

3. Посыпьте скрэмбл сыром и добавьте специй по вкусу.

Банановый хлеб в кружке

Ингредиенты:

Овсяные хлопья - 3 ст. л.

Банан - ½ шт.

Коричневый сахар - 2 ч. л.

Корица - ¼ ч. л.

Разрыхлитель - ¼ ч. л.

Вода - 1,5 ст. л.

Соль - щепотка

Способ приготовления:

1. Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки.

2. В кружке смешайте овсяную муку, разрыхлитель, соль, сахар и корицу. Добавьте банан, размятый вилкой, и воду.

3. Готовьте в микроволновой печи 1-2 минуты.

Киш в кружке

Ингредиенты:

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 2 ст. л.

Помидоры черри - 4 шт.

Цельнозерновой тост - 1 шт.

Натертый сыр - 1 ст. л.

Оливковое масло - 1 ч. л.

Зеленый лук - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте в кружке яйцо, молоко, масло, соль и перец.

2. Нарежьте черри на четвертинки, а хлеб порвите руками на небольшие куски.

3. Добавьте помидоры, хлеб, натертый сыр и зеленый лук в кружку, но не перемешивайте.

4. Поставьте кружку в микроволновую печь примерно на минуту.

Ранее мы писали о продуктах, которые улучшат здоровье сердца.