Что приготовить на завтрак за 10 минут: рецепты блюд в микроволновке [ Редактировать ]
Самые простые ингредиенты, которые почти всегда можно найти на кухне и кружка - все что нужно, что бы приготовить невероятно вкусный и быстрый завтрак. Это отличный вариант для тех, утром всегда нет времени.
Запеченная овсянка с бананом и яблоком
Ингредиенты:
Овсяные хлопья - 45 г
Банан - ⅓ шт.
Яблоко - ½ шт.
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 120 мл
Семена льна - 1 ст. л.
Мед - 2 ч. л.
Корица - ¼ ч. л.
Способ приготовления:
1. Разомните банан вилкой в кружке. Добавьте молоко, яйцо, мед и тщательно перемешайте.
2. Добавьте овсяные хлопья, корицу, семена льна и нарезанное яблоко. Перемешайте.
3. Готовьте в микроволновой печи 2-3 минуты.
Яичный скрэмбл в кружке
Ингредиенты:
Яйцо - 2 шт.
Молоко - 2 ст. л.
Натертый сыр - 2 ст. л.
Оливковое масло - ¼ ч. л.
Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления:
1. Смажьте кружку оливковым маслом. Разбейте яйца, добавьте молоко и хорошо взбейте вилкой или венчиком.
2. Поставьте в микроволновую печь на 45 секунд, затем размешайте вилкой и готовьте еще около 30 секунд.
3. Посыпьте скрэмбл сыром и добавьте специй по вкусу.
Банановый хлеб в кружке
Ингредиенты:
Овсяные хлопья - 3 ст. л.
Банан - ½ шт.
Коричневый сахар - 2 ч. л.
Корица - ¼ ч. л.
Разрыхлитель - ¼ ч. л.
Вода - 1,5 ст. л.
Соль - щепотка
Способ приготовления:
1. Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки.
2. В кружке смешайте овсяную муку, разрыхлитель, соль, сахар и корицу. Добавьте банан, размятый вилкой, и воду.
3. Готовьте в микроволновой печи 1-2 минуты.
Киш в кружке
Ингредиенты:
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 2 ст. л.
Помидоры черри - 4 шт.
Цельнозерновой тост - 1 шт.
Натертый сыр - 1 ст. л.
Оливковое масло - 1 ч. л.
Зеленый лук - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте в кружке яйцо, молоко, масло, соль и перец.
2. Нарежьте черри на четвертинки, а хлеб порвите руками на небольшие куски.
3. Добавьте помидоры, хлеб, натертый сыр и зеленый лук в кружку, но не перемешивайте.
4. Поставьте кружку в микроволновую печь примерно на минуту.
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