Федеральное бюро расследований США сообщило, что следователи обнаружили еще одну подозрительную посылку, адресованную американскому миллиардеру Тому Стейеру, говорится в заявлении на сайте бюро.

"ФБР подтверждает, что в Калифорнии была обнаружена посылка, внешне похожая на остальные, адресованная Тому Стейеру", - заявили в ФБР.

Это уже 14-я подозрительная посылка за последнее время.

О подозрительной посылке, направленной Тому Стейеру, ранее сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, посылка была перехвачена в Калифорнии. Внешне она была похожа на другие обнаруженные ранее свертки, в которых находились самодельные взрывные устройства.

Накануне федеральные власти задержали Сеcара Сайока по подозрению в отправке больше десяти самодельных бомб по почте высокопоставленным демократам, включая бывшего президента Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Сайок оказался ярым сторонником президента США Дональда Трампа. Подозреваемому грозит до 58 лет в тюрьме.