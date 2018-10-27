В Мексике фургон врезался в толпу паломников [ Редактировать ]
В центральном мексиканском штате Мехико толпа забила до смерти водителя фургона, который на высокой скорости врезался в толпу паломников. Об этом сообщает издание "Сегодня".
ДТП произошло в муниципалитете Чалько. Группа паломников направлялась в местную церковь, когда в нее врезался фургон. В результате аварии один человек погиб, еще 38 получили ранения различной степени тяжести.
После аварии паломники, которые не пострадали в ДТП, вытащили водителя из фургона и начали избивать его. От полученных травм мужчина скончался на месте инцидента. На данный момент местная полиция начала расследование происшествия.
Напомним, что в Британии водитель авто трижды протаранил толпу.
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