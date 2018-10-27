Израиль атаковал 80 целей в Газе (видео) [ Редактировать ]
ВВС Израиля нанесли удары по 80 объектам в Газе в ночь на субботу, 27 октября. Атака Израиля стала ответом на ракетный обстрел из палестинского анклава, сообщили в пресс-службе армии Израиля.
Десятки боевых самолетов и вертолетов израильских ВВС атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе.
WATCH: We just struck Hamas' General Security Services‘ HQ in #Gaza in response to rockets fired at #Israel. We warned the building's occupants to evacuate several times prior to the strike. pic.twitter.com/Eb5nz80i4f— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 27 октября 2018 г.
В результате авиаударов были уничтожены пять военных объектов ХАМАСа, два цеха по по изготовлению оружия, тренировочная база, "туннель террористов" и противовоздушный наблюдательный пункт.
Ранее армия Израиля заявила, что продолжит военные операции в Сирии.
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