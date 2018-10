ВВС Израиля нанесли удары по 80 объектам в Газе в ночь на субботу, 27 октября. Атака Израиля стала ответом на ракетный обстрел из палестинского анклава, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Десятки боевых самолетов и вертолетов израильских ВВС атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе.

WATCH: We just struck Hamas' General Security Services‘ HQ in #Gaza in response to rockets fired at #Israel. We warned the building's occupants to evacuate several times prior to the strike. pic.twitter.com/Eb5nz80i4f