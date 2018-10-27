Комнатные растения обладают удивительными свойствами [ Редактировать ]
Некоторые домашние растения могут стать альтернативой дорогостоящей косметике, так как они оказывают позитивное влияние на состояние кожи. Ученые из Великобритании утверждают, что комнатные растения являются простым и доступным способом справиться с проблемой сухого воздуха в помещении, с которой связано ухудшение в состоянии кожи из-за недостаточной увлажненности, пишет "Новости Ю".
Нехватка влаги в коже - типичная проблема осенне-зимнего сезона, связанная с тем, что люди естественным образом перестают пить достаточно чистой воды, а также с воздействием отопительных приборов, иссушающих воздух. Растения в доме позволяют ее решить, утверждают эксперты. Специалисты, представляющие Королевское садоводческое общество Великобритании, назвали лучшие комнатные растения, способствующие увлажнению кожи в холодное время года.
Ученые выделили такие растения, как горшечная лилия, хлорофитум и арековая пальма - именно они наиболее эффективно очищают воздух в помещении и насыщают его молекулами воды. По словам ботаников, эти комнатные растения "могут терять до нескольких сотен миллилитров воды на квадратный метр площади листа". Отдельно специалисты заметили, что наличие растений в помещении не только оберегает кожу от сухости и морщин, но и полезно для психики, а также физического здоровья.
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