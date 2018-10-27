27 октября на киевской СТО произошел пожар, в результате которого сгорело три автомобиля. Еще 44 машины были повреждены, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Киева.

Фото: ГСЧС

Инцидент произошел на улице Комишинской, 4а в Голосеевском районе Киева около 7 утра. Тушить пожар выехало 8 специальных машин. Огонь удалось ликвидировать через полтора часа. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

Также сгорело и повреждено оборудование станции технического обслуживания и инструменты.

На днях в Житомире вспыхнул пожар в крупнейшем торговом центре.