Жена известного советского актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала журналистам, что легендарный артист скончался из-за отказа почек, передает znaj.ua.

По словам Людмилой Поргиной смерть Народного артиста РСФСР наступила примерно в 9:00. Известно, что актер в это время находился в Московской городской онкологической больнице.

Так, в течение двух последних дней актер находился в очень тяжелом состоянии из-за того, что метастазы поразили почти все его органы.

Напомним тот факт, что осенью 2017 года врачи диагностировали у Николая Караченцова рак легких, по словам Поргиной, неоперабельный. Весной 2018-го Караченцов был подвергнут радиотерапии в Израиле, однако Поргина рассказывала, что лучевая терапия не помогла.

26 октября стало известно о том, что Николай Петрович Караченцов умер. Он длительное время боролся с онкологией и не дожил до своего дня рождения один день.

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