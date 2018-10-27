Жена Караченцова раскрыла причину смерти актера [ Редактировать ]
Жена известного советского актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала журналистам, что легендарный артист скончался из-за отказа почек, передает znaj.ua.
По словам Людмилой Поргиной смерть Народного артиста РСФСР наступила примерно в 9:00. Известно, что актер в это время находился в Московской городской онкологической больнице.
Так, в течение двух последних дней актер находился в очень тяжелом состоянии из-за того, что метастазы поразили почти все его органы.
Напомним тот факт, что осенью 2017 года врачи диагностировали у Николая Караченцова рак легких, по словам Поргиной, неоперабельный. Весной 2018-го Караченцов был подвергнут радиотерапии в Израиле, однако Поргина рассказывала, что лучевая терапия не помогла.
26 октября стало известно о том, что Николай Петрович Караченцов умер. Он длительное время боролся с онкологией и не дожил до своего дня рождения один день.
Podrobnosti.ua собрали самые ярки роли актера в кино.
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