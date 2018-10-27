Еще один подросток был госпитализирован в больницу Керчи после бойни в местном колледже, сообщает "УНН" со ссылкой на росСми.

На сегодня в медучреждениях на полуострове сейчас находятся 25 человек. В Минздрав Крыма сообщили, что состояние госпитализированного ребенка оценивается как легкой степени.

Пострадавшие в керченской трагедии идут на поправку, у них положительная динамика, сообщают в ведомстве.

В результате теракта погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.