Трагедия в Керчи: появились новые данные о пострадавших [ Редактировать ]
Еще один подросток был госпитализирован в больницу Керчи после бойни в местном колледже, сообщает "УНН" со ссылкой на росСми.
На сегодня в медучреждениях на полуострове сейчас находятся 25 человек. В Минздрав Крыма сообщили, что состояние госпитализированного ребенка оценивается как легкой степени.
Пострадавшие в керченской трагедии идут на поправку, у них положительная динамика, сообщают в ведомстве.
В результате теракта погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
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