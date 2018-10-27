В харьковском общежитии произошел пожар, есть пострадавшие [ Редактировать ]
27 октября в Харькове в студенческом общежитии произошел пожар. В результате происшествия 6 человек отравились угарным газом, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Горело девятиэтажное общежитие Харьковского национального университета радиоэлектроники на улице Целиноградская, 58. Сообщения о пожаре поступили спасателям в 04:15. Очаг возгорания находился на 5 этаже здания, где загорелись домашние вещи и холодильник.
Спасатели вытащили из задымленного помещения 5 студентов, а также эвакуировали 35 человек.
Ранее в Киеве пожар на СТО уничтожил несколько автомобилей.
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