27 октября в Харькове в студенческом общежитии произошел пожар. В результате происшествия 6 человек отравились угарным газом, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Горело девятиэтажное общежитие Харьковского национального университета радиоэлектроники на улице Целиноградская, 58. Сообщения о пожаре поступили спасателям в 04:15. Очаг возгорания находился на 5 этаже здания, где загорелись домашние вещи и холодильник.

Спасатели вытащили из задымленного помещения 5 студентов, а также эвакуировали 35 человек.

Ранее в Киеве пожар на СТО уничтожил несколько автомобилей.