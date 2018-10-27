Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA в Сингапуре. В полуфинале украинская теннисистка в трех сетах обыграла Кики Бертенс из Нидерландов, сообщает "Корреспондент".

В стартовом сете 24-летняя спортсменка первой сделала брейк в четвертом гейме, но Бертенс ответила обратным брейком. В десятом гейме украинка не воспользовалась сетболом на подаче соперницы, но спустя два гейма она получила еще два сетбола в гейме Бертенс и на первом же из них голландка допустила двойную ошибку.

Во втором сете Бертенс вышла вперед с брейком и при счете 3:5 на подаче Свитолиной имела сетбол, но не воспользовалась им. После этого, подавая на партию, Бертенс выигрывала 40:0, но не реализовала тройной сетбол. В итоге Свитолина сравняла счет, перевела игру на тайбрейк, но там все же уступила 5:7.

В финале Свитолина сразится с победительницей матча Слоан Стивенс – Каролина Плишкова.

Ранее украинка выиграла теннисный турнир.