Свитолина вышла в финал WTA [ Редактировать ]
Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA в Сингапуре. В полуфинале украинская теннисистка в трех сетах обыграла Кики Бертенс из Нидерландов, сообщает "Корреспондент".
В стартовом сете 24-летняя спортсменка первой сделала брейк в четвертом гейме, но Бертенс ответила обратным брейком. В десятом гейме украинка не воспользовалась сетболом на подаче соперницы, но спустя два гейма она получила еще два сетбола в гейме Бертенс и на первом же из них голландка допустила двойную ошибку.
Во втором сете Бертенс вышла вперед с брейком и при счете 3:5 на подаче Свитолиной имела сетбол, но не воспользовалась им. После этого, подавая на партию, Бертенс выигрывала 40:0, но не реализовала тройной сетбол. В итоге Свитолина сравняла счет, перевела игру на тайбрейк, но там все же уступила 5:7.
В финале Свитолина сразится с победительницей матча Слоан Стивенс – Каролина Плишкова.
по теме
Украинка выиграла теннисный турнир
Украинская спортсменка выиграла свой первый титул в карьере в турнире серии WTA
"Рваные раны": украинцам оказана помощь в Риме
Консульская служба МИД Украины сообщила о травмах, полученных украинцами во время аварии эскалатора в Риме
Свитолиной стало плохо во время пресс-конференции (видео)
Украинской теннисистке Элине Свитолиной стало плохо во время пресс-конференции
Украинская дзюдоистка стала чемпионом мира
Молодая спортсменка вновь стала чемпионом мира по дзюдо
Свитолина пробилась на итоговый турнир WTA в Сингапуре
Украинка второй год подряд попала в число восьми сильнейших теннисисток планеты