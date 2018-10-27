Кабинет Министров обнародовал постановление о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября, которое было принято 19 октября. Документ №867 опубликовано на правительственном портале.

Согласно опубликованному документу, с 1 ноября цена на газ для населения вырастет на 23% до 8 550 гривен/тыс. куб. м. Следующий этап повышения запланирован на 1 мая 2019 года, когда цена повысится примерно до 10 тыс. гривен.

С 1 января 2020 года цена газа для населения уравняется с ценой для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки и будет составлять около 12 тыс. гривен.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что цены на газ повысили на значительно меньшую сумму, чем изначально требовал Международный валютный фонд.