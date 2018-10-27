В Apple объяснили значение названий новых Iphone [ Редактировать ]
В Apple объяснили значение букв в названиях новых моделей Iphone XS и XR. По словам вице-президента компании по маркетингу Фила Шиллера, он видит в буквенном обозначении гаджетов схожесть с тем, как называют спорткары, сообщает Engаdget.
"Я люблю автомобили и все то, что быстро движется. А R и S - буквы, которые используются для обозначения по-настоящему особенных спорткаров", - пояснил представитель Apple.
В 2009 году Шиллер заявлял, что буква S в модели iPhone 3GS означает "скорость" (speed). Позднее глава Apple Тим Кук рассказал, что в случае с iPhone 4S буква S расшифровывается как Siri, голосовой помощник, впервые включенный в программное обеспечение именно этой модели. По поводу моделей 5C, 5S и 6S в Apple пояснений не дали.
Ранее для iPhone XR создали эксклюзивный чехол.
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