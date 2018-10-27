Индийской астрологии - 5 тысяч лет. Илл.: pixabay.com

Астрология в Индии существовала еще 5 тысяч лет назад. Создавая гороскоп, древние индийцы принимали во внимание не только положение Солнца, но и учитывали "Лунную стоянку" (накшатру), согласно которой Луна может занимать 27 основных позиций-накшатр.

Каждой стоянке Луны отвечает определенное животное, которое является тотемом человека, рожденного в этот период времени, пишет hochu.ua.

Животное-тотем отвечает за карму и является духовным проводником. Еще одна особенность индийского гороскопа - отдельное внимание уделено любви и взаимоотношениям:

Ашвини (с 13 по 27 апреля, тотем - конь)

Ашвини терпеть не могут одиночество . Это касается как личной жизни, так и одиночества в общем. Но тем не менее, в спутники Ашвини выбирает себе только такого партнера, который сможет понять и принять их жажду к самостоятельности и свободе.

. Это касается как личной жизни, так и одиночества в общем. Но тем не менее, в спутники Ашвини выбирает себе только такого партнера, который сможет понять и принять их жажду к самостоятельности и свободе. Эти люди редко обращают внимание на общественно мнение. Если им понравится какой-то человек, они без угрызений совести и терзаний души начнут его соблазнять. Они - неутомимые любовники , в чьих объятьях мечтают оказаться многие.

, в чьих объятьях мечтают оказаться многие. Сами Ашвини мечтают о человеке с богатым внутренним миром, совершенной личности, готовой пойти на любую авантюру. Люди-Ашвини чрезвычайно обаятельны, элегантны и любят красивую одежду и украшения.

Бхарани (с 28 апреля по 11 мая, тотем - слон)

Бхарани - люди с большими амбициями , они привыкли целиться в солнце, и даже если стрела не попадет так высоко, то все равно долетит выше, чем если бы они целились в цель. Но не смотря на это, они остаются абсолютными реалистами и не строят песочных замков.

, они привыкли целиться в солнце, и даже если стрела не попадет так высоко, то все равно долетит выше, чем если бы они целились в цель. Но не смотря на это, они остаются абсолютными реалистами и не строят песочных замков. Представители данного знака не станут брать добычу, которая сама идет к ним в руки, потому что они - настоящие хищники , и ценят только то, что достается с трудом. Однако, добившись своего, часто и быстро разочаровываются, и отправляются за новым трофеем.

, и ценят только то, что достается с трудом. Однако, добившись своего, часто и быстро разочаровываются, и отправляются за новым трофеем. Тем, кто хочет быть рядом с ними, нужно все время держать дистанцию и быть в какой-то степени непокоренной вершиной.

Криттика (с 12 по 25 мая, тотем - овца)

Криттика - знак очень нежный и чувственный . Такие люди не станут сбивать ноги в кровь в погоне за неуловимой целью. В отношениях ценят верность и спокойствие. В партнеры выбирают для себя тех, кто готов доказать свои истинные намерения и готов на длительные ухаживания , порой слишком длительные.

. Такие люди не станут сбивать ноги в кровь в погоне за неуловимой целью. В отношениях ценят верность и спокойствие. В партнеры выбирают для себя тех, кто готов доказать свои истинные намерения и готов на , порой слишком длительные. В друзья Криттика выбирает себе инициативных и проницательных людей, с которыми всегда есть о чем поговорить. Представители этого знака очень энергичны . Зачастую, эти люди выбирают для себя творческие профессии.

. Зачастую, эти люди выбирают для себя творческие профессии. Они также очень импульсивны, поэтому не стоит ожидать, что их настроение целый день стабильное.

Рохини (с 26 мая по 8 июня, тотем - змей)

Люди-Рохини - идеалисты. Они никогда не смогут спокойно находиться в обстановке хаоса и беспорядка, поскольку считают, что чистота должна соблюдаться во всем: начиная от люстры и заканчивая подошвой соседа. Эти люди отчаянные романтики , и если влюбляются, то даже не пытаются скрывать свои чувства.

, и если влюбляются, то даже не пытаются скрывать свои чувства. Для них в приоритете их личное мнение, а уже потом мнение других, и то, далеко не всех. Они очень культурны, врожденные интеллигенты.

Часто представители данного знака становятся знаменитыми. Профессию выбирают себе связанную с искусством. В людях ценят интеллектуальные способности.

Мригасира (с 9 по 21 июня, тотем - змея)

Люди-Мригасира очень скрытны и замкнуты . Они - врожденные партизаны и спецагенты, которые больше всего на свете бояться потерять контроль. Контролируют они как других, так и себя. Таких людей непросто считать по внешнему виду. Будь им безумно больно или нереально хорошо, вы никогда об этом не узнаете, если Мригасира решит, что так нужно.

. Они - врожденные партизаны и спецагенты, которые больше всего на свете бояться потерять контроль. Контролируют они как других, так и себя. Таких людей непросто считать по внешнему виду. Будь им безумно больно или нереально хорошо, вы никогда об этом не узнаете, если Мригасира решит, что так нужно. Ранить такого человека практически невозможно, их сердце имеет иммунитет к внешним недоброжелателям .

. Часто представителей этого знака принимают за слишком надменных и высокомерных, что нередко мешает им построить серьезные отношения. Но тот, кто возьмет на себя смелость разгадать Мригасира, и проникнется к нему всей душей - не пожалеет об этом. Вы с удивлением поймете, что при всей ироничности он отличается добротой и тонкостью натуры.

Ардра (с 22 июня по 5 июля, тотем - собака)

Ардра - нежные и добрые натуры, которые не способны на игры разума, и не потому, что их интеллект мешает им участвовать в гонках "кто круче", а потому, что они не видят в этом необходимости. Они очень ценят своих партнеров, и готовы приподнять их над уровнем личного эгоизма.

натуры, которые не способны на игры разума, и не потому, что их интеллект мешает им участвовать в гонках "кто круче", а потому, что они не видят в этом необходимости. Они очень ценят своих партнеров, и готовы приподнять их над уровнем личного эгоизма. Эти люди очень внимательны к проблемам других, и не станут перебивать вас в разговоре. Ардра - всегда верны до конца своему партнеру , и готовы идти за ним до конца.

, и готовы идти за ним до конца. Идеальным спутником жизни для них станет тот, кто обладает добрым сердцем и умеет быть внимательным. Люди-Ардра обладают ярко выраженной сексуальностью, однако склонны к разочарованиям и быстрой смене своих любовных идеалов.

Пунарвасу (с 6 по 19 июля, тотем - кошка)

Люди-Пунарвасу комфортно себя чувствуют только тогда, когда находятся в центре внимания . Даже если они в отношениях, им все равно необходимо твердо знать, что они интересны другим знакам.

. Даже если они в отношениях, им все равно необходимо твердо знать, что они интересны другим знакам. Тем, кто решил связать с ними свою судьбу, нужно быть готовыми к тому, что они не приемлют никакого контроля и каждый раз подчеркивают свою неприступность.

и каждый раз подчеркивают свою неприступность. Умение обуздать сексуальные желания - это еще одна отличительная особенность тех, кому покровительствует кошка. Если у вас получится приласкать Пунарвасу, завоевать их доверие, тогда перед вами предстанет совсем другая личность - нежная, благожелательная и чувствительная.

Пушиа (с 20 июля по 2 августа, тотем - баран)

Люди-Пушиа часто замкнутые в себе и сдержанные натуры. Они не любят, когда кто-то пытается влезть в их душу. Даже если они влюблены по уши, не стоит ждать от них сонет под балконом и долгих разговоров на тему "Если бы не ты".

натуры. Они не любят, когда кто-то пытается влезть в их душу. Даже если они влюблены по уши, не стоит ждать от них сонет под балконом и долгих разговоров на тему "Если бы не ты". Пушиа часто деспотичны , и грубо говоря, не дают своему партнеру ступить и шагу. Если вы не договоритесь с ними "на берегу", то ждите, что со временем они могут начать контролировать, что вы надеваете и чем питаетесь.

, и грубо говоря, не дают своему партнеру ступить и шагу. Если вы не договоритесь с ними "на берегу", то ждите, что со временем они могут начать контролировать, что вы надеваете и чем питаетесь. Одним из главных жизненных удовольствий для Пушиа до некоторого времени является секс, поэтому они очень долго не создают длительных отношений, предпочитая менять партнеров ради сексуального разнообразия.

Ашлеша (с 3 по 16 августа, тотем - кот)

Ашлеша - это люди, которых тяжело найти, легко потерять и невозможно вернуть. От природы представители этого знака очень свободолюбивы и непокорны . Их характер непросто понять с первого взгляда, да и с десятого тоже.

. Их характер непросто понять с первого взгляда, да и с десятого тоже. Природа наделила их скрытностью и проницательностью . При знакомстве они принимают роль слушателя и спокойного наблюдателя, изучая привычки, жесты и мимику своего собеседника. В отношениях люди-Ашлеша очень тяжело привыкаю к мысли, что кто-то пытается их контролировать. Их возмущает, когда кто-то указывает на их недостатки, потому что они уверенны, их должны обожать со всеми их "тараканами".

. При знакомстве они принимают роль слушателя и спокойного наблюдателя, изучая привычки, жесты и мимику своего собеседника. В отношениях люди-Ашлеша очень тяжело привыкаю к мысли, что кто-то пытается их контролировать. Их возмущает, когда кто-то указывает на их недостатки, потому что они уверенны, их должны обожать со всеми их "тараканами". Если вы найдете подход к представителям этого знака, то увидите, как медленно, но уверенно они становятся нежными, чувственными и бесконечно преданными.

Магха (с 17 по 30 августа, тотем - крыса)

Люди-Магха привыкли брать от жизни все ее прелести, поэтому безоговорочно и откровенно ценят наслаждения и секс . Это довольно сильные и даже властные натуры, которые любят и умеют будить чувственность в своем партнере.

. Это довольно сильные и даже властные натуры, которые любят и умеют будить чувственность в своем партнере. Они - врожденные лидеры и руководители , способные убедить кого-угодно в своей правоте. Жизнь тех, кому покровительствует крыса, направлена на приобретение - материальные блага, положение в обществе и личные амбиции часто ставятся во главу угла.

, способные убедить кого-угодно в своей правоте. Жизнь тех, кому покровительствует крыса, направлена на приобретение - материальные блага, положение в обществе и личные амбиции часто ставятся во главу угла. При этом люди-Магха довольно консервативны и придерживаются традиций и обычаев своего клана, поэтому они хорошие супруги и родители.

Пурва фалгуни (с 13 августа по 13 сентября, тотем - мышь)

Хотя на первый взгляд сложно в это поверить, но представители данного знака нуждаются в прочных, искренних отношениях, основанных на взаимном доверии. Они не станут выискивать развлечение на стороне , но если их отношения дали трещину, то могут дать слабину перед теми, кто долгое время навязывает им свое общество.

, но если их отношения дали трещину, то могут дать слабину перед теми, кто долгое время навязывает им свое общество. Для сохранения пары такие люди готовы на любые жертвы , если видят взаимодействие в своем партнере. Это обходительные и приятные в общении личности, которые могут оказывать незаметное влияние на окружающих.

, если видят взаимодействие в своем партнере. Это обходительные и приятные в общении личности, которые могут оказывать незаметное влияние на окружающих. Пурва фалгуни довольно эмоциональны и часто провоцируют ревность партнера. В гневе представители данного знака способны на поступки, о который потом могут жалеть.

Уттара фалгуни (с 14 по 27 сентября, тотем - буйвол)

Идеальная и сбалансированная жизнь Уттара фалгуни - это гонка за совершенством и борьба за справедливость. Представители данного знака отличаются щедростью, добросердечием, великодушием и широтой натуры .

и . В отношениях они не приемлют легких побед , поэтому идеальный спутник буйвола должен уметь подогревать к себе сексуальный интерес .

, поэтому идеальный спутник буйвола должен уметь подогревать к себе . Если вы не сумеете дать им необходимую дозу страсти, тогда рискуете потерять их живой интерес.

Хаста (с 27 сентября по 10 октября, тотем - буйволица)

Люди-Хаста отличаются переменчивым настроением , беспокойством, ранимостью и уязвимостью . Люди, рожденные под покровительством буйволицы, умеют быть щедрыми и бескорыстными, они любят веселиться. Это довольно приземленный знак, который умеет быть практичным.

, и . Люди, рожденные под покровительством буйволицы, умеют быть щедрыми и бескорыстными, они любят веселиться. Это довольно приземленный знак, который умеет быть практичным. Представители знака Хаста нуждаются в партнере, способном оказать им эмоциональную поддержку .

. Если вы хотите идти по жизни с Хаста, то готовьтесь к тому, что вам придется быть больше, чем другом, больше, чем семьей и ярче, чем любая звезда на небе.

Читра (с 11 по 23 октября, тотем – тигрица)

Люди-Читра - артистичные и яркие личности , о которых всегда говорят с восхищением. Их мораль насколько высока, что разочаровав их мнение о вас хотя бы раз, они никогда не смогут простить до конца.

, о которых всегда говорят с восхищением. Их мораль насколько высока, что разочаровав их мнение о вас хотя бы раз, они никогда не смогут простить до конца. Это один из самых верных и преданных знаков, готовый разделить со своим избранником любые горести и радости, если он отвечает их высоким требованиям. Они молча выдержат "рай в шалаше", если партнер будет давать 100% взаимность. Это властные и даже деспотичные люди , которые способны на удивительную холодность и безразличие по отношению к разочаровавшему их человеку.

, которые способны на удивительную холодность и безразличие по отношению к разочаровавшему их человеку. Если вы обидели Читра - пощады не ждите, наказание будет длительным, медленным и мучительным. Однако к друзьям они великодушны и всегда окажут посильную помощь.

Свати (с 24 октября по 6 ноября, тотем - буйвол)

Люди-Свати отличаются практичностью , самостоятельностью и независимым образом жизни . При этом они чтут традиционные ценности и превыше всего в жизни ценят семью и родителей.

, и . При этом они чтут традиционные ценности и превыше всего в жизни ценят семью и родителей. Представителей данного знака отличает противоречивость натуры - в них самым неожиданным образом сосуществуют идеализм и высокие амбиции. В отношениях очень ревнивые и тяжелые . С ними бывает просто в одном случаи - если они спят.

. С ними бывает просто в одном случаи - если они спят. Будьте готовы к тому, что сцены недоверия вам будут закатывать часто, даже если ваша совесть чиста, как слеза.

Вишаха (с 7 по 19 ноября, тотем - тигр)

Люди-Вишаха редко бывают удовлетворены своей жизнью и отношениями. Чаще всего это пессимисты , для которых стакан всегда наполовину пуст. Это беспокойные и деятельные натуры, обладающие неуемной сексуальной энергией .

, для которых стакан всегда наполовину пуст. Это беспокойные и деятельные натуры, обладающие . В погоне за сексуальной удовлетворенностью они легко идут на измены , причиняя боль своему возлюбленному.

, причиняя боль своему возлюбленному. Личности, рожденные во время правления тигра, чрезвычайно привлекательны, сильны и решительны. Они не останавливаются перед трудностями и все доводят до победного конца.

Анурадха (с 20 ноября по 2 декабря, тотем - олениха)

Анурадха остро нуждается в том, чтобы ее любили . Ради этого высокого чувства представители данного знака могут пойти даже на преступление. Люди-Анурадха ценят не столько сексуальную составляющую отношений, сколько сами чувства и страсть.

. Ради этого высокого чувства представители данного знака могут пойти даже на преступление. Люди-Анурадха ценят не столько сексуальную составляющую отношений, сколько сами чувства и страсть. Это высокодуховные мудрые личности, которые во всем стремятся к совершенству. Олень наделил своих детей противоречивостью нрава - жизнерадостные настроения могут смениться затяжной депрессией, а человечность - жестокостью и бессердечием.

затяжной депрессией, а человечность - жестокостью и бессердечием. Анурадха очень прямолинейны, если их что-то не устраивает, они не станут об этом молчать.

Йешта (с 3 по 15 декабря, тотем - олень)

Люди-Йешта отличаются особой сексуальностью и чувственностью . Это властные и непостоянные в своих пристрастиях натуры, которых не так-то просто удержать возле себя.

. Это властные и непостоянные в своих пристрастиях натуры, которых не так-то просто удержать возле себя. Люди, рожденные в этот период, обладают огромной сексуальной энергией, которую не умеют и не желают контролировать. Они чрезвычайно умны, честолюбивы и сметают все на пути к желаемой цели. Их жизнь может делиться на периоды взлетов и падений, но никогда они не сдаются.

и сметают все на пути к желаемой цели. Их жизнь может делиться на периоды взлетов и падений, но никогда они не сдаются. С годами Йешта становятся все мудрее, и не станут скупиться на поучительные истории из личного опыта.

Мула (с 16 по 28 декабря, тотем - собака)

Людей-Мула часто называют " странными ". Общепринятые нормы поведения им скучны и неинтересны.

". Общепринятые нормы поведения им скучны и неинтересны. Представители этого знака всегда мыслят нестандартно , а их увлечения и хобби могут у многих вызвать шок. Эти личности слишком любят риск и эксперименты, им претит всякая традиционность, стабильность и предсказуемость.

, а их увлечения и хобби могут у многих вызвать шок. Эти личности слишком любят риск и эксперименты, им претит всякая традиционность, стабильность и предсказуемость. Идеальным партнером для человека-Мула станет тот, кто не требует абсолютного подчинения и ни в чем не ограничивает своего избранника. В отношениях верны и честны. Если они потеряют интерес к своему партнеру, но без оглядки уйдут.

Пурва Ашадха (с 29 декабря по 11 января, тотем - обезьяна)

Люди, рожденные в этот период времени, являются изобретательными и неутомимыми любовниками . Они игривы, любопытны и проказливы, любят рискованные авантюры и чужие секреты.

. Они игривы, любопытны и проказливы, любят рискованные авантюры и чужие секреты. Тем, кто стал избранником Пурва Ашадха, можно позавидовать - они исключительно верны и моногамны , и даже не думают смотреть в сторону.

, и даже не думают смотреть в сторону. Готовьтесь к тому, что с Пурва Ашадха вам не придется знать бедности. Каждый новый день с представителем данного знака - очередной сюрприз.

Уттара Ашадха (с 12 по 24 января, тотем - мангуст)

Люди, рожденные в период главенства мангуста, отличаются сложной и противоречивой натурой . Эти личности предпочитают играть по своим правилам и вряд ли будут счастливы в традиционном союзе.

. Эти личности предпочитают играть по своим правилам и вряд ли будут счастливы в традиционном союзе. Люди-Уттара Ашадха слишком незаурядны , чтобы пожертвовать личной свободой в пользу спокойствия и счастья другого человека.

, чтобы пожертвовать личной свободой в пользу спокойствия и счастья другого человека. Долгосрочные отношения могут быть созданы только в случае полного отсутствия контроля со стороны партнера.

Шравана (с 25 января по 6 февраля, тотем - обезьяна)

Люди-Шравана отличаются деликатностью . Это с одной стороны лукавые, очаровательные и остроумные личности, которые умеют глубоко и тонко переживать, однако им слишком сложно выражать свои чувства. Часто эту особенность Шравана окружающие отождествляют с душевной холодностью и черствостью.

. Это с одной стороны лукавые, очаровательные и остроумные личности, которые умеют глубоко и тонко переживать, однако им слишком сложно выражать свои чувства. Часто эту особенность Шравана окружающие отождествляют с душевной холодностью и черствостью. Не все представители данного знака отличаются серьезностью.

Партнером Шравана может стать лишь тот, кто понимает их необходимость иногда пребывать в одиночестве.

Дханишта (с 7 по 19 февраля, тотем - львица)

Люди-Дханишта отличаются особой требовательностью по отношению к партнеру. Но если вы оправдаете их высокие ожидания, можете рассчитывать на верность Дханишта до конца дней. Представители данного знака являются сильными и ответственными личностями.

Они удивительно харизматичны и всегда находятся в центре внимания, л юбят ценные подарки и шикарную жизнь . В их армии друзей всегда найдется тот, кто способен вытащить их из самой непростой ситуации. Стоит отметить, Дханишта очень злопамятные. Если вы перешли дорогу этому знаку, то будьте уверенны, они найдут время вам отомстить.

. В их армии друзей всегда найдется тот, кто способен вытащить их из самой непростой ситуации. Стоит отметить, Дханишта очень злопамятные. Если вы перешли дорогу этому знаку, то будьте уверенны, они найдут время вам отомстить. В любом возрасте выглядят моложаво.

Шатабхишак (с 20 февраля по 4 марта, тотем - лошадь)

Представители данного знака тщательно создают образ сдержанного и строгого человека, однако глубоко внутри являются мечтательными и страстными натурами.

и натурами. Партнером данного знака может стать лишь тот, кто проявит инициативу и развеет сомнения своего избранника.

и своего избранника. Люди-Шатабхишак мудры, спокойны и склонны к излишним ограничениям, считая страстность проявлением низменных инстинктов, а чувственность - слабостью, с которой нужно бороться.

Пурва Бхатра (с 5 по 17 марта, тотем - лев)

Представители этого знака видят в партнере лишь положительные качества . Любовь является для них важной составляющей жизни, поэтому Пурва Бхатра не жалеют сил и энергии для создания идеальных в их представлении отношений.

. Любовь является для них важной составляющей жизни, поэтому Пурва Бхатра не жалеют сил и энергии для создания идеальных в их представлении отношений. Такие личности характеризуются отвагой , активностью , выраженной индивидуальностью и особой сексуальной энергетикой . Однако их доверчивость часто приводит к тому, что им изменяют. Да и сами они по молодости способны на лихие похождения.

, , выраженной индивидуальностью и . Однако их доверчивость часто приводит к тому, что им изменяют. Да и сами они по молодости способны на лихие похождения. Они не умеют долго грустить. Также их друзьям часто приходится напоминать Пурва Бхатра, что они забили поинтересоваться их делами. Эгоизма им не добавлять.

Уттара Бхатра (с 18 по 31 марта, тотем - корова)

Представители данного знака отличаются повышенной эмоциональностью , нежностью и заботливостью .

, и . Это воители и защитники , которые постоянно развивают свою личность и борются с недостатками.

, которые постоянно развивают свою личность и борются с недостатками. Всю жизнь они посвящают созданию идеального союза. Если же их усилия не приводят к ожидаемым результатам, Уттара Бхатра разочаровываются и становятся аскетичными и надменными одиночками.

Ревати (с 1 апреля по 12 апреля, тотем - слон)

Людей-Ревати по праву можно назвать самым щедрым и жертвенным знаком индийского гороскопа. Представители данного тотема весьма терпеливы , доброжелательны и великодушны .

, и . Ревати довольно ревнивы , они серьезно подходят к отношениям и способны переживать по-настоящему глубокие чувства. Идеальный партнер Ревати должен уметь понять их сущность и потребности, развеять любые сомнения и тревоги.

, они серьезно подходят к отношениям и способны переживать по-настоящему глубокие чувства. Идеальный партнер Ревати должен уметь понять их сущность и потребности, развеять любые сомнения и тревоги. В жизни Ревати бывают моменты, когда им нужно побыть наедине, при этом, они не будут предупреждать вас о смене своего настроения, поэтому крепитесь. Семейными узами представители данного знака связывают себя поздно.

Еще один древний гороскоп составили египтяне на основе астрологических наблюдений, религии и мифологии.