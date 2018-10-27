В Киеве пьяный мужчина за рулем Subaru Forester влетел в такси Uber с двумя пассажирами. Инцидент произошел на площади Валерия Марченко, сообщает "Информатор".

По словам водителя такси Skoda, он с двумя пассажирами двигался по улице Маршала Гречко в сторону улицы Щербаковского. На развязке площади Валерия Марченко, в него влетел Subaru Forester, который ехал по улице Стеценко в сторону станции метро "Дорогожичи". Удар был таким сильным, что у Skoda оторвало колесо. Двоих пассажиров такси госпитализировали в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Фото: "Информатор"

У водителя Subaru были явные признаки алкогольного опьянения, однако он отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови. По словам очевидцев, мужчина за рулем Subaru проехал на красный сигнал светофора. При оформлении ДТП, он вел себя агрессивно и кричал на полицейских.

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