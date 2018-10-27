Известной российской группе запретили въезд в Украину [ Редактировать ]
27 октября, пограничники не пустили в Украину солисток российской группы "Две Маши", говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Двух девушек задержали вовремя пограничного контроля поезда "Москва - Кривой Рог". Артистки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове сегодня вечером.
Во время проведения дополнительного контроля было установлено, что певицы неоднократно посещали оккупированный Крым, где выступали и снимали клипы. Девушки пересекали государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска. Солисток отправят в Россию в ближайшее время. Отмечается, что им также запретили въезд на территорию Украины на 3 года.
Ранее российским пранкерам также запретили въезд в Украину.
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