"Игры непокоренных" должны проходить в Украине - Порошенко [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко считает, что Украина завоевали право проводить "Игры непокоренных" в следующем году.
Об этом он глава государства заявил во время видео-конференции с участниками украинской команды на "Играх непокоренных", которые завершились в Австралии, сообщает пресс-служба президента.
"Как по мне, Украина сейчас и украинцы одна из самых непокоренных наций мира. И мы завоевали это право проводить "Игры непокоренных", тем более, что мы имеем таких бойцов и таких настоящих чемпионов", - заявил Порошенко.
Отметим, что украинская сборная завершила соревнования с 20 медалями.
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