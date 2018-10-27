Петро Порошенко привітав переможців та призерів Третіх юнацьких Олімпійських ігор

Переможців та призерів Третіх юнацьких Олімпійських ігор привітав президент. За словами Петра Порошенка, кожен зі спортсменів зробив величезний внесок в утвердження статусу України. Він подякував чемпіонам, які завоювали 7 золотих медалей, 8 срібних і стільки ж бронзових