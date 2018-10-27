В Одессе экстренно эвакуировали пассажиров самолета (фото) [ Редактировать ]
В международном аэропорту Одессы из самолета, отправляющегося в Дубаи, из-за задымления эвакуированы все пассажиры, рейс временно задержан.
Как сообщили в областном управлении полиции, ЧП произошло во время взлета "Боинга".
Пострадавших в результате ЧП нет.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Ранее сообщали, что из поезда "Николаев-Киев" эвакуировали 800 человек.
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