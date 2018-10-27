В международном аэропорту Одессы из самолета, отправляющегося в Дубаи, из-за задымления эвакуированы все пассажиры, рейс временно задержан.

Как сообщили в областном управлении полиции, ЧП произошло во время взлета "Боинга".

Пострадавших в результате ЧП нет.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что из поезда "Николаев-Киев" эвакуировали 800 человек.