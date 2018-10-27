В США произошла стрельба в синагоге, есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
В городе Питтсбург, в штате Пенсильвания (США), произошла стрельба в синагоге.
Как информирует местный телеканал CBS Local, в результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 человека.
#PittsburghSynagogueShooting: Gunman opens fire - 'multiple people dead'— Richard Grune (@0406Guno) 27 октября 2018 г.
Witnesses said the gunman walked into the synagogue and opened fire, according to BNO News. https://t.co/bRQ7g2RfKY #Pittsburgh #synagogue #SynagogueShooting pic.twitter.com/F41pilow1P
Также есть данные о раненых.
Департамент городской безопасности подтвердил информацию о стрельбе у синагоги.
По данным канала CBS, полиция прибыла на место происшествия и оцепила территорию. На данный момент стрелок не задержан и представляет реальную опасность для окружающих. По другим данным погибло восемь человек.
Напомним, ранее в Вашингтоне произошла стрельба в вестибюле телекомпании Fox 5.
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