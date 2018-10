В городе Питтсбург, в штате Пенсильвания (США), произошла стрельба в синагоге.

Как информирует местный телеканал CBS Local, в результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 человека.

#PittsburghSynagogueShooting: Gunman opens fire - 'multiple people dead'



Witnesses said the gunman walked into the synagogue and opened fire, according to BNO News. https://t.co/bRQ7g2RfKY #Pittsburgh #synagogue #SynagogueShooting pic.twitter.com/F41pilow1P