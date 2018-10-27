В городе Питтсбург, в штате Пенсильвания (США), произошла стрельба в синагоге.

Как информирует местный телеканал CBS Local, в результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 человека.

Также есть данные о раненых.

Департамент городской безопасности подтвердил информацию о стрельбе у синагоги.

По данным канала CBS, полиция прибыла на место происшествия и оцепила территорию. На данный момент стрелок не задержан и представляет реальную опасность для окружающих. По другим данным погибло восемь человек.

Напомним, ранее в Вашингтоне произошла стрельба в вестибюле телекомпании Fox 5.