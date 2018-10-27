Петро Порошенко привітав українську команду на "Іграх нескорених" [ Редактировать ]
Президент Петро Порошенко привітав українську команду на "Іграх нескорених", які завершилися в Австралії. Президент зауважив, що торік українська команда під час участі в змаганнях у Канаді, здобула чотирнадцять медалей.
А цього року спортсмени порадували двадцятьма медалями, додавши, що насправді українці вибороли двадцять дві нагороди, проте дві з них були зараховані до загального заліку.
"Вся Україна вболівала за вас, як завжди і ви це відчуваєте. Україна вболівала на чолі з українським президентом. Частина серця була з вами, і ви повністю виправдали наші очікування. Слава українським "нескореним" і слава Україні", - заявив Петро Порошенко, президент України.
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