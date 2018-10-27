На Миколаївщині медики перекрили дорогу державного значення [ Редактировать ]
Більш, ніж на 3 години жителі Нової Одеси перекрили дорогу державного значення. Два місяці медики не отримують зарплатню. Парадокс у тому, що гроші для виплат є, а от можливості видати їх людям - не має. В чому причина та чим завершилася акція? Розбиралась Марина Михайловська.
З самого ранку в Новій Одесі неспокійно. Працівники місцевої районної лікарні родинами вийшли на акцію протесту. Кажуть: вже 2 місяці без зарплати. Терпець у людей увірвався - перекрили дорогу, яка веде з півдня України на київську трасу.
"На місцевому рівні ми зверталися до райради, до облради, в обласне управління охорони здоров'я, до Кабінету міністрів, до Президента. Переважно пишуть отговорки", - говорить Валентин Коструба, лікар Новоодеської ЦРЛ.
В родині Валентина двоє маленьких дітей. Його дружина теж медик. Тож зарплатню не отримують обоє. Виживають завдяки допомозі батьків, які тримають господарство у селі.
"Двое детей. За садик заплати, за школу заплати. Надо элементарно детей собрать на зиму: купить обувь, куртки. На элементарные бытовые необходимости нет денег!", - говорить Олена Коструба, лікар Новоодеської ЦРЛ.
Перекриття дороги організували одразу в трьох місцях, аби транспорт не зміг рушити в об'їзд. Близько сотні людей впродовж кількох годин ходили по пішохідному переходу. За цей час скопичилося чимало автівок та вантажівок. Водії іноді намагалися сперечатися з протестувальниками.
"Я дітей вожу, що я маю стояти перед ними? Я розумію, що вони бастують, а я до чого! Мені солярку палить за свої гроші!", - говорить Олег, водій.
Медики бідкаються: Новоодеська Центральна районна лікарня і так зараз не у найкращому стані. Чимало фахівців через маленькі зарплати їдуть до обласного центру чи за кордон.
"Нам боляче дивитися на нашу лікарню! Кожен день звільняються десятки людей. В нас нема анестезіолога, нема нормального хірурга. В нас скоро нікого не буде в лікарні, лише стіни!", - говорить Олена Губар, медична сестра.
Голова Новоодеської райради Олександр Гриценко пояснив: ситуація дійсно складна, але на місцевому рівні її вирішити неможливо. Зараз у Новоодещини немає очільника. Попереднього звільнили ще в серпні. Таким чином, в районі немає офіційної особи, яка б мала право підписувати документи.
"Кандидатура пройшла співбесіду в адміністрації Президента. Людина погоджена адміністрацією Президента. Але знову незрозумілі речі відбуваються в Кабінеті міністрів. Документи з незрозумілих причин не проходять в Кабінеті Міністрів України", - каже Олександр Гриценко, голова Новоодеської районної ради.
Близько опівдня дорогу звільнили, але медики зупинятися не збираються. Якщо гроші не виплатять, готові їхати до Києва.
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