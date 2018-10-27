У Женеві триває міжнародний форум. Обговорюють виклики у сфері безпеки та загрози для сучасного світового порядку. На ньому зібралися глави держав та урядів, міністри, парламентарі, представники міжнародних організацій. Серед учасників є й українські політики. Детальніше в матеріалі.

У міжнародному безпековому форумі бере участь й лідер партіїї "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Щодня вона проводить цілу низку зустрічей із західними політиками. Вчора вона отримала нагороду за політичну мужність, лідерство у відстоюванні європейських цінностей і захист національних інтересів України.

"Я дуже хочу подякувати вам за те, що ви вже вдруге відзначили мене - мою роботу, мою роль, в тому числі, в моїй рідній Україні. І я сприймаю цю нагороду, як підтримку України в тяжкі часи війни і тяжкі часи економічної стагнації", - заявила Юлія Тимошенко, лідер ВО "Батьківщина".

Серед тих, з ким провела зустрічі Тимошенко був і колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон. У своєму Twitter він розповів, що провів коротку зустріч з Тимошенко у Женеві. Нагадаємо, що офіційний Мадрид звинувачує його в організації повстання та сепаратизмі. Пучдемон переїхав до Бельгії після того, як суд скасував європейські і міжнародні ордери на його арешт. Однак в Іспанії він досі у розшуку.

Міністр закордоних справ України Павло Клімкін після цього заявив, що каталонських сепаратистів в Іспанії сприймають так само, як бойовиків на Донбасі. І треба відповідально ставитись до подібних зустрічей.

У свою чергу у "Батьківщині" спростували інформацію про зустріч із лідером каталонських сепаратистів і наголосили, що це було лише "вітання", яке мало місце через ввічливість, адже каталонський політик сам підійшов до представниці України.