Міжнародний форум з безпеки в Женеві: підсумки другого дня [ Редактировать ]
У Женеві триває міжнародний форум. Обговорюють виклики у сфері безпеки та загрози для сучасного світового порядку. На ньому зібралися глави держав та урядів, міністри, парламентарі, представники міжнародних організацій. Серед учасників є й українські політики. Детальніше в матеріалі.
У міжнародному безпековому форумі бере участь й лідер партіїї "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Щодня вона проводить цілу низку зустрічей із західними політиками. Вчора вона отримала нагороду за політичну мужність, лідерство у відстоюванні європейських цінностей і захист національних інтересів України.
"Я дуже хочу подякувати вам за те, що ви вже вдруге відзначили мене - мою роботу, мою роль, в тому числі, в моїй рідній Україні. І я сприймаю цю нагороду, як підтримку України в тяжкі часи війни і тяжкі часи економічної стагнації", - заявила Юлія Тимошенко, лідер ВО "Батьківщина".
Серед тих, з ким провела зустрічі Тимошенко був і колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон. У своєму Twitter він розповів, що провів коротку зустріч з Тимошенко у Женеві. Нагадаємо, що офіційний Мадрид звинувачує його в організації повстання та сепаратизмі. Пучдемон переїхав до Бельгії після того, як суд скасував європейські і міжнародні ордери на його арешт. Однак в Іспанії він досі у розшуку.
Міністр закордоних справ України Павло Клімкін після цього заявив, що каталонських сепаратистів в Іспанії сприймають так само, як бойовиків на Донбасі. І треба відповідально ставитись до подібних зустрічей.
У свою чергу у "Батьківщині" спростували інформацію про зустріч із лідером каталонських сепаратистів і наголосили, що це було лише "вітання", яке мало місце через ввічливість, адже каталонський політик сам підійшов до представниці України.
по теме
Лідер фракції "Батьківщина" під час форуму в Женеві заявила, що війна на Донбасі – це глобальна проблема
До того ж, розробити нову стратегічну ініціативу для досягнення миру. Яка передбачатиме ведення на окуповані території миротворчої місії ООН та міжнародної цивільної адміністрації
Ціну на газ треба зменшити вдвічі - Юлія Тимошенко
Ціну на газ потрібно не підвищувати, а зменшити. Про це під час зустрічі з жителями Кривогу Рогу заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. За її словами, тариф можна знизити щонайменше вдвічі. Реальна ціна газу для населення - 80-90 доларів за тисячу кубів, стверджує політик
Економічні форуми в Києві та Одесі: про що говорили українські посадовці та експерти?
Одразу два масштабні економічні форуми розпочали сьогодні свою роботу. Нові проекти і прогресивні ідеї обговорювали українські посадовці та експерти в Києві та Одесі. Чи винайшли формулу успішної країни в наступному матеріалі
Делегати з'їзду партії "Народний контроль" висунули кандидатуру Дмитра Добродомова кандидатом в президенти
Демократичні політсили мають об'єднатись. Таку заяву зробили на позачерговому з'їзді партії "Народний контроль". Відносно нова для країни політсила підняла питання майбутніх президентських виборів. Та вже висунула свого кандидата. Деталі в нашому матеріалі
Петро Порошенко відвідав перший Форум регіонів України та Білорусі
Петро Порошенко сьогодні з робочою поїздкою у Гомелі. Там проходить перший Форум регіонів України та Білорусі. Перед початком заходу Глава держави зустрівся з українською громадою та поспілкувався віч-на-віч з Олександром Лукашенком