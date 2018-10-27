Наезд на зрителей во время гонок в Кривом Роге: появились жуткие подробности [ Редактировать ]
Полиция начала уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гоночных соревнований в Кривом Роге, в результате которого пострадали зрители.
Днем 27 октября во время соревнований по автогонкам в Кривом Роге автомобиль на скорости въехал в зрителей.
В результате наезда пострадало четыре человека - двое из которых дети.
10-летняя девочка с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы, а 5-летний парень получил травмы средней степени тяжести.
53-летней женщине диагностировали закрытый перелом таза.
Четвертый пострадавший получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.
Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, по факту ДТП во время автогонок начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Напомним, в Киеве пьяный водитель "влетел" в такси с пассажирами.
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