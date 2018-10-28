28 октября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
28 октября - 301-й день года (302-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 64 дня.
Сегодня отмечают такие праздники:
- День автомобилиста и дорожника в Украине
- Всемирный день дзюдо
- Международный день анимации
- Международный день тещи
Сегодня отмечается народный праздник Ефимий Осенний. Церковь в этот день вспоминает святого Евфимия Солунского (имя при рождении - Никита).
Народные приметы на 28 октября:
- Если человек родился 28 октября, то его талисманом является камень амазонит. Такие люди обычно полны энергии и обладают отличными организаторскими способностями.
- Вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, но само небо остается чистым - совсем скоро ударят морозы.
- Красноватые и расплывчатые круги, по приметам, предвещают снег и ветер.
- Появились комары 28 октября - зима будет теплой.
- Видно облако над восходящим солнцем - в ближайшие дни установится ненастье.
Сегодня День ангела празднуют Евфимий, Денис, Афанасий и Семен.
Также узнайте, когда в Украине отмечают Хэллоуин.
по теме
23 октября: какой сегодня праздник
23 октября - 296-й день года (297-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 69 дней
22 октября: какой сегодня праздник
22 октября - 295-й день года (296-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 70 дней
20 октября: какой сегодня праздник
20 октября - 293-й день года (294-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 72 дня
15 октября: какой сегодня праздник
15 октября - 288-й день года (289-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 77 дней
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы 2018: стихи, картинки, проза
Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 14 октября