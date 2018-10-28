28 октября - 301-й день года (302-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 64 дня.

Сегодня отмечают такие праздники:

День автомобилиста и дорожника в Украине

Всемирный день дзюдо

Международный день анимации

Международный день тещи

​Сегодня отмечается народный праздник Ефимий Осенний. Церковь в этот день вспоминает святого Евфимия Солунского (имя при рождении - Никита).

Народные приметы на 28 октября:

Если человек родился 28 октября, то его талисманом является камень амазонит. Такие люди обычно полны энергии и обладают отличными организаторскими способностями.

Вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, но само небо остается чистым - совсем скоро ударят морозы.

Красноватые и расплывчатые круги, по приметам, предвещают снег и ветер.

Появились комары 28 октября - зима будет теплой.

Видно облако над восходящим солнцем - в ближайшие дни установится ненастье.

Сегодня День ангела празднуют Евфимий, Денис, Афанасий и Семен.

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