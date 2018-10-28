15-летняя украинка дошла до финала престижного турнира по теннису [ Редактировать ]
Украинская спортсменка Дарья Лопатецкая остановилась в шаге от финала престижного турнира ITF в канадском Сагенее. Благодаря выходу в полуфинал Лопатецкая установит личный рекорд в мировом рейтинге, приблизившись к топ-500.
Об этом сообщает sportarena.com.
Она уступила местной теннисистке Кэтрин Себов в полуфинале турнира.
Для победы канадке понадобилось три сета и более полутора часов. Лопатецкая проиграла первый сет со счетом 2:6, уступив два гейма на своей подаче. Украинка отыгралась во второй партии, сделав три брейка на подаче Себов.
Кэтрин Себов прервала 17-матчевую победную серию Дарьи Лопатецкой на профессиональных турнирах, во время которой она выиграла не самые крупные соревнования в Анталье и Байе.
Ранее Свитолина впервые вышла в полуфинал итогового турнира WTA.
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