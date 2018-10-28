В английском городе Лестер разбился вертолет владельца местного футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабха.

Инцидент произошел неподалеку от стадиона команды после матча с "Вест Хэм Юнайтед".

"Вертолет "Лестер Сити" только что разбился на автомобильной парковке клуба. Пока это вся информация", - написал комментатор телеканала BT Sport, транслировавшего матч.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 октября 2018 г.

На месте происшествия работают полиция и бригады скорой помощи. Пока неизвестно, сколько человек находились на борту вертолета, и есть ли пострадавшие. Также неизвестно, был ли в вертолете сам владелец "Лестера".

"Мы разбираемся с инцидентом, произошедшим рядом со стадионом "Кинг Пауэр". Службы экстренной помощи проинформированы и работают там", - сообщили местные полицейские.

До этого в Канаде экстренно сел самолет из-за разбившегося лобового стекла.