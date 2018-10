В английском городе Лестер разбился вертолет владельца местного футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабха.

Инцидент произошел неподалеку от стадиона команды после матча с "Вест Хэм Юнайтед".

"Вертолет "Лестер Сити" только что разбился на автомобильной парковке клуба. Пока это вся информация", - написал комментатор телеканала BT Sport, транслировавшего матч.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD