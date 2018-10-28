Трагедия в Керчи: известно о жутком "хобби" стрелка [ Редактировать ]
Владислав Росляков, устроивший взрывы и стрельбу в Керчи, был поклонником серийных маньяков, мечтал превратить свой колледж в арену из шутера Doom и сжечь его после бойни.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Отец одного из одногруппников убийцы Игорь Парасич, рассказывает, что у Рослякова давно были замечены "странные" интересы.
"На первом курсе, когда Саня (сын Игоря Парасича - ред.) с ним плотно общался, убийца неоднократно с восторгом ему рассказывал о фильме "Класс" (сюжет был навеян событиями в американской школе "Колумбайн", где два подростка в 1999 году застрелили 13 человек, покончив затем жизнь самоубийством) и еще каких-то подобных. Он вообще очень часто съезжал на подобные темы", - пояснил Парасич.
Также он вспомнил, что в 2017 году Росляков распылил в учебном корпусе перечный баллончик и сорвал занятия - тогда его чуть не выгнали из колледжа, "но пожалели".
При изучении интернет-контактов Владислава Рослякова следователи выяснили, что он посещал сайты и форумы, где собирались поклонники серийных убийств и неонацисты.
В этом отношении студента довольно ярко характеризует фото маньяка Анатолия Оноприенко, который за семь лет убил 52 человека, был осужден к пожизненному сроку и в 2013 году скончался в Житомирской тюрьме, - Росляков использовал его в качестве аватарки в своем Telegram.
Также сообщается, что среди самых частых запросов, которые он вводил в поисковые системы, были слова "дробовик", "террор", "террорист", "Сайга", "охолощенный, переоборудование", "ИГИЛ казни" и прочее.
Он активно искал и просматривал видео в интернете с изображением различных расправ, например, расчленения людей.
В результате теракта погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
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