В ночь с 27 по 28 октября в Бруклине прошел чемпионский поединок украинца Сергея Деревянченко и американца Даниэля Джейкобса за звание чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Сергей Деревянченко не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса в среднем весе. Наш соотечественник в Нью-Йорке раздельным решением судей уступил американцу Дэниелу Джейкобсу - 112:115, 114:113, 112:115.

Для Деревянченко поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее стала известна дата и место поединка Ломаченко - Педраса.