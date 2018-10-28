Деревянченко - Джейкобс: результаты чемпионского боя [ Редактировать ]
В ночь с 27 по 28 октября в Бруклине прошел чемпионский поединок украинца Сергея Деревянченко и американца Даниэля Джейкобса за звание чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.
Сергей Деревянченко не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса в среднем весе. Наш соотечественник в Нью-Йорке раздельным решением судей уступил американцу Дэниелу Джейкобсу - 112:115, 114:113, 112:115.
Для Деревянченко поражение стало первым в профессиональной карьере.
Ранее стала известна дата и место поединка Ломаченко - Педраса.
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