Мужчина, устроивший стрельбу в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), перед нападением выкрикивал антисемитские лозунги.

Об этом сообщает KDKA CBS Pittsburg.

Нападавший выкрикивал лозунги с пожеланием смерти посетителям синагоги. Сразу после этого он начал стрелять по собравшимся.

48-летний стрелок

Нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.

Тем временем Трам сделал жесткое заявление относительно трагедии.