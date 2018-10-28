Стрельба в синагоге США: что стрелок выкрикивал перед кровавой расправой [ Редактировать ]
Мужчина, устроивший стрельбу в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), перед нападением выкрикивал антисемитские лозунги.
Об этом сообщает KDKA CBS Pittsburg.
Нападавший выкрикивал лозунги с пожеланием смерти посетителям синагоги. Сразу после этого он начал стрелять по собравшимся.
48-летний стрелок
Нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.
Тем временем Трам сделал жесткое заявление относительно трагедии.
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