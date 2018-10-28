Стрельба в США: Порошенко сделал заявление [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) в США, произошедшей в синагоге.
Об этом Порошенко написал в Twitter.
У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої найщиріші співчуття сім’ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії.— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 октября 2018 г.
Президент сообщил, что шокирован произошедшей стрельбой в синагоге.
"Шокирован ужасным убийством в синагоге "Дерево жизни" в Питтсбурге. Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме. В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии", - написал он.
Тем временем Трам сделал жесткое заявление относительно трагедии.
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