Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) в США, произошедшей в синагоге.

Об этом Порошенко написал в Twitter.

У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої найщиріші співчуття сім’ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 октября 2018 г.

Президент сообщил, что шокирован произошедшей стрельбой в синагоге.

"Шокирован ужасным убийством в синагоге "Дерево жизни" в Питтсбурге. Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме. В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии", - написал он.

Тем временем Трам сделал жесткое заявление относительно трагедии.