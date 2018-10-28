В России грузовик "засосало" под землю (видео) [ Редактировать ]
В Казани под землю провалился КамАЗ. Как сообщает городской Комитет ЖКХ, во время прочистки участка канализационного коллектора произошла просадка грунта и в образовавшийся провал провалилась спецмашина.
КамАЗ пришлось извлекать из-под земли автокраном. Пострадавших в результате происшествия нет.
Днями ранее в Киеве перевернулся военный грузовик.
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