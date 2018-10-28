В Румынии произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает геологическая службы США.

Толчки зафиксированы в 2:37 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 148 километров в румынских горах Врачна - в 24 км к северо-западу от населенного пункта Ковасна с населением 11 тысяч человек.

Землетрясение разбудило жителей румынской столицы Бухареста и других стран - Болгарии, Молдовы и Украины.

В домах жителей Кишинева качались люстры и ходила ходуном мебель, сообщает "Спутник Молдовы". Толчки длились около 40 секунд.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Сейсмологи сообщают, что самое мощное землетрясение в 2018 году.

Также сегодня ночью произошло землетрясение магнитудой 5,3 на территории американского штата Аляска. Его эпицентр находился на глубине более 16 километров в 18 км к северо-востоку от населенного пункта Танана.

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, что сегодня также произошло землетрясение у берегов Японии.