Стрельба в синагоге США: детали трагедии [ Редактировать ]
Устроивший стрельбу в синагоге в городе Питтсбург (США) был вооружен штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами.
Об этом сообщает Fox News.
"Мы думаем, что один из них (видов оружия - ред.) был штурмовой винтовкой, и мы знаем, что у подозреваемого было как минимум три пистолета", - говорится в сообщении.
Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
"Он уже выходил из синагоги, когда полицейские Питтсбурга в форме столкнулись с ним. Полицейский потом был ранен, он отступил. Подозреваемый вернулся обратно в синагогу, чтобы укрыться от спецназа… Это все, что мы знаем на этот момент", - отмечено в заявлении.
Подозреваемый, по мнению ФБР, действовал в одиночку, его мотивы пока неизвестны.
Напомним, что в результате стрельбы погибли 11 человек. После чего Трам сделал жесткое заявление относительно трагедии.
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