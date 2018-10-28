Устроивший стрельбу в синагоге в городе Питтсбург (США) был вооружен штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами.

Об этом сообщает Fox News.

"Мы думаем, что один из них (видов оружия - ред.) был штурмовой винтовкой, и мы знаем, что у подозреваемого было как минимум три пистолета", - говорится в сообщении.

Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

"Он уже выходил из синагоги, когда полицейские Питтсбурга в форме столкнулись с ним. Полицейский потом был ранен, он отступил. Подозреваемый вернулся обратно в синагогу, чтобы укрыться от спецназа… Это все, что мы знаем на этот момент", - отмечено в заявлении.

Подозреваемый, по мнению ФБР, действовал в одиночку, его мотивы пока неизвестны.

Напомним, что в результате стрельбы погибли 11 человек. После чего Трам сделал жесткое заявление относительно трагедии.