На Донбассе погиб украинский военный [ Редактировать ]
В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 27 октября в результате боевых действий погиб один украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.
За сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. Наибольшую активность враг проявил в Приазовье.
Противник обстрелял из минометов 120-го калибра позиции в районе Луганского, а опорные пункты возле Светлодарска, Песков и Водяного - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, в районах Луганского и Песков противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Ранее на Донбассе ранили двух военных.
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