В Киеве автомобиль Volkswagen сбил девочку-подростка, которая переходила дорогу по регулярному переходу, сообщает "Информатор".

Происшествие случилось на пересечении проспекта Правды и Вышгородской. Пострадавшей оказывали помощь медики на месте аварии. По словам очевидцев, девочка переходила дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора для пешеходов. Возле перехода стояло несколько автомобилей, сзади одного из них вылетел Volkswagen и сбил подростка. Девушка отделалась небольшим сотрясением и испугом.

У водителя есть своя версия событий: "Я ехал на зеленый, передо мной был пикап, который резко остановился, когда перед ним выбежала девочка. Я не успел затормозить, свернул в сторону и через секунду она была у меня на капоте. Не знаю, как у нее мог быть зеленый для перехода, она бежала на красный".

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