В Грузии начались выборы пятого по счету президента за 25 лет после восстановления независимости страны. Избирателям предстоит выбрать главу государства сроком на шесть лет, сообщает "Новости-Грузия".

В значительной степени результаты голосования предопределят результаты политических сил на парламентских выборах 2020 года. Выборы президента в последний раз проходят путем прямого всеобщего голосования. Согласно изменениям в конституцию Грузии, c 2024 года избрание главы государства станет прерогативой специальных выборщиков, которых назначит парламент.

В соответствии с поправками в конституцию, которые вступят в силу сразу после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены. Президент останется главой страны и главнокомандующим, однако все решения ему придется согласовывать с правительством.

На днях Ангела Меркель заявила, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу.