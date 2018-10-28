В последнее воскресенье октября отмечают день автомобилиста. В этом году праздник припадает на 28 октября.

День водителя официально отмечают в Украине с 1996 года. В этот день можно поздравить с праздником не только водителей, но и директоров автотранспортных фирм, ремонтников автодорог или инженерно-технических автоспециалистов.

Предлагаем вам несколько идей для подарков:

1. Липкий антискользящий силиконовый коврик

Липкий коврик подходит для крепления телефонов, ключей и других аксессуаров в машине и квартире. Он не оставляет разводов и клейкого следа. Липкий силиконовый коврик для телефона практически не занимает места на торпеде автомобиля и не требует специального ухода.

2. Автомобильный термометр

Современные цифровые термометры для автомобиля реагируют на изменение температуры в салоне и над поверхностью дорожного полотна. Автомобильные термометры заблаговременно предупреждают об опасности образования гололеда.

3. Автомобильный пылесос

Автомобильный пылесос полезная вещь при чистке машины. Его размеры позволяют получить труднодоступные места. Автомобильный пылесос удобен тем, кто путешествует или много ездит на автомобиле. В основном они делятся на 2 типа: пылесосы, работающие от аккумулятора и те, которые работают от прикуривателя.

4. Автокомуникатор

Автокомуникатор - это прибор визуальной сигнализации, который всегда сообщит соседям на дороге о настроении водителя. Прибор содержит набор "смайлов" - эмоционально окрашенных "смайликов". Можно поблагодарить, выразить возмущение или поздороваться. Прибор автомобильной визуальной сигнализации имеет вид световой панелью в пластиковой раме с пультом дистанционного управления, металлической петлей и специальным пластиковым креплением.

5. Брелок-размораживатель замков

Во всех автомобилистов случалась неприятность, как замерзший замок на дверце машины зимнего утра. Брелок-размораживатель поможет справиться с этим. Работает девайс по следующему принципу: с брелока выдвигается тонкий щуп, его надо вставить в замочную скважину и он нагреется до 150-200 градусов.

6. Массажная накидка для спины

Массажная накидка для спины и шеи способна оказывать положительное влияние на психоэмоциональное самочувствие. Массаж улучшает настроение, повышает работоспособность, дает заряд бодрости и прилив энергии. Одна из полезных функций в массажных накидках - таймер автоматического выключения, с помощью которого можно установить продолжительность сеанса в диапазоне от 5 до 20 мин.

7. Холодильник в машину

Автохолодильник нужно дарить путешественникам, которые любят перекусить в дороге. С таким мобильным агрегатом можно не волноваться о сохранности продуктов.

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