В результате смертельного ДТП на севере Эфиопии погибли 18 человек, сообщает агентство "Синьхуа". Жуткая авария произошла в регионе Амхара.

В субботу, 27 октября, пассажирский микроавтобус столкнулся с военным грузовиком. Также 12 человек получили травмы разной степени тяжести.

На данный момент выясняются причины аварии.

Ранее в жутком ДТП погибли 50 человек.