В результате смертельного ДТП погибли 18 человек [ Редактировать ]
В результате смертельного ДТП на севере Эфиопии погибли 18 человек, сообщает агентство "Синьхуа". Жуткая авария произошла в регионе Амхара.
В субботу, 27 октября, пассажирский микроавтобус столкнулся с военным грузовиком. Также 12 человек получили травмы разной степени тяжести.
На данный момент выясняются причины аварии.
Ранее в жутком ДТП погибли 50 человек.
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